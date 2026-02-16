CATIA für 3D-Monitor PluraView zertifiziert

Digitale Produktentwicklung in perfekter räumlicher Darstellung

Die von Dassault Systemes entwickelte Lösung CATIA gehört seit Jahrzehnten zu den international führenden Plattformen für Konstruktion und virtuelle Produktentstehung. Was einst im Flugzeugbau begann, ist heute in nahezu allen Hightech-Sektoren zu finden – etwa in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, im Bauwesen, in der Energie- und Produkttechnik sowie im medizinischen Umfeld. Entwicklerteams in mehr als 140 Ländern setzen auf die Software, um Ideen digital zu realisieren, Varianten sicher zu beurteilen und Fertigungsabläufe vorzubereiten.

CATIA bildet weit mehr ab als klassische Geometrieerstellung. Die Umgebung verbindet CAD, Simulation und Produktionsplanung in einer integrierten Prozesskette. Dadurch lassen sich nicht nur Formen modellieren, sondern auch Eigenschaften wie Belastbarkeit, Kinematik, Akustik oder thermisches Verhalten untersuchen. Virtuelle Modelle gewinnen so frühzeitig an Aussagekraft und unterstützen fundierte Entscheidungen in Entwicklung und Engineering.

Damit diese Daten ihr volles Potenzial entfalten, spielt die Qualität der Visualisierung eine zentrale Rolle. Die zertifizierte Zusammenarbeit mit den 3D-PluraView-Monitoren schafft hierfür die passende Grundlage.

Präzise Stereo-Visualisierung für professionelle Ansprüche

Die 3D PluraView Monitorsysteme von Schneider Digital sind auf anspruchsvolle grafische Anwendungen zugeschnitten. Herzstück ist die Beamsplitter-Technologie, die eine helle, stabile und absolut flimmerfreie Darstellung ermöglicht. Anwender profitieren von einer exakten Tiefenwirkung und erkennen selbst kleinste Details zuverlässig – ein wesentlicher Vorteil bei komplexen Baugruppen oder umfangreichen Infrastrukturen.

Als vollwertige Desktop-VR/AR-Arbeitsplätze lassen sich die Systeme ohne zusätzlichen Installationsaufwand einsetzen. Transparente Brillen sorgen dafür, dass der Austausch mit Kollegen oder Kunden jederzeit möglich bleibt. Auch über längere Zeiträume hinweg bleibt die Arbeit angenehm und ermüdungsarm, was besonders in Konstruktions- und Prüfumgebungen entscheidend ist.

Durchgängige Entwicklung mit konsistenter Datenbasis

Moderne Produktentstehung erfordert Teamarbeit über Abteilungs- und Standortgrenzen hinweg. Innerhalb der 3DEXPERIENCE-Umgebung greifen alle Beteiligten auf identische Informationen zu. Änderungen werden unmittelbar sichtbar, Abstimmungen vereinfachen sich und Fehlerquellen werden deutlich reduziert. Der entstehende virtuelle Zwilling begleitet Projekte vom ersten Entwurf bis zur späteren Nutzung.

Gerade bei großen Bau- oder Anlagenvorhaben zeigt sich der Nutzen dieser Herangehensweise. Simulationen, Variantenuntersuchungen und Optimierungen lassen sich durchführen, noch bevor physische Prototypen entstehen. Das spart Zeit, senkt Kosten und erhöht die Planungssicherheit.

Spezialisierte Arbeitsbereiche für jede Disziplin

Für kreative Aufgaben in Formgebung und Oberflächenentwicklung steht innerhalb der Plattform ein umfangreiches Design- und Styling-Portfolio bereit. Konstrukteure erhalten Werkzeuge, mit denen innovative Materialien und komplexe Freiformen effizient realisiert werden können.

Im klassischen Maschinenbauumfeld unterstützen leistungsfähige Engineering-Funktionen beim Aufbau detaillierter Baugruppen. Auf dieser Basis entstehen realitätsnahe digitale Prototypen, die unterschiedlichste Analysen erlauben – von Bewegungsabläufen bis hin zu Festigkeits- oder Wärmesimulationen. Entwicklungsschritte werden dadurch nachvollziehbar und transparent.

Hardware für grafikintensive Arbeitsplätze

Schneider Digital liefert nicht nur die Stereo-Displays, sondern komplette Lösungen für professionelle Anwender. Dazu zählen leistungsstarke Workstations auf aktuellen Prozessorplattformen, spezialisierte Grafikhardware sowie aufeinander abgestimmte Peripherie. Ziel ist ein Arbeitsplatz, an dem Software und Visualisierung optimal harmonieren.

Die detailreiche und kontraststarke Wiedergabe der 3D-PluraView-Monitore hat sich in vielen Bereichen als Referenz etabliert. Anwendungen aus CAx, Geoinformation oder Medizintechnik profitieren gleichermaßen von der hohen Präzision. Durch integrierte Tracking-Optionen kann zudem direkt mit dem Modell interagiert werden – selbst ohne klassische Eingabegeräte.

Bestätigte Kompatibilität

Vor der Freigabe durchlaufen Programme umfangreiche Tests im realen Einsatz. Die Zertifizierung dokumentiert, dass Stabilität, Performance und Darstellungsqualität den Erwartungen professioneller Nutzer entsprechen. Mit der Integration von CATIA erweitert sich das Spektrum der unterstützten Lösungen um eine weitere zentrale Entwicklungsplattform.

Das Zusammenspiel aus leistungsfähiger Software und ausgereifter Stereotechnik erleichtert es, Produkte schneller zu erfassen, Konstruktionsstände sicher zu bewerten und komplexe Sachverhalte überzeugend zu präsentieren. Für Unternehmen entsteht damit eine zukunftsfähige Basis, um Innovationsprozesse effizient voranzutreiben.

Weitere Informationen online unter: www.pluraview.com

Schneider Digital – Das Unternehmen:

Schneider Digital ist ein weltweit tätiger Full-Service Lösungsanbieter für professionelle 3D-Stereo-, 4K/8K- und VR/AR-Hardware. Auf Basis seiner 25-jährigen Branchen- und Produkterfahrung sowie seiner hervorragenden Beziehungen zu führenden Herstellern bietet Schneider Digital innovative, ausgereifte Profi-Hardware-Produkte und maßgeschneiderte Komplettlösungen für den professionellen Einsatz an. Qualifizierte Beratung und engagierter After-Sales-Service sind der eigene Anspruch an das Unternehmen.

Das Schneider Digital Produktportfolio umfasst die richtige, professionelle Hardware-Lösung für die jeweilige Anforderung in diesen Bereichen: High Resolution 4K/8K-bis hin zu Multi-Display-Walls. Schneider Digital ist Hersteller der eigenen Powerwall-Lösung smartVR-Wall sowie des passiven Stereomonitors 3D PluraView. Performance-Workstations und Profi-Grafikkarten von AMD und NVIDIA sowie innovative Hardware-Peripherie (Tracking, Eingabegeräte u.v.a.) runden das Angebot ab. Viele Artikel sind lagernd. Das garantiert eine schnelle Lieferfähigkeit und Projektrealisierung.

Schneider Digital ist autorisierter Service-Distributor von AMD FirePRO/Radeon Pro, PNY/NVIDIA Quadro, 3Dconnexion, Stealth int., Planar und EIZO. Produkte von Schneider Digital finden ihren Einsatz vor allem in grafikintensiven Computeranwendungen wie CAD/CAM/CAE, FEM, CFD, Simulation, GIS, Architektur, Medizin und Forschung, Film, TV, Animation und Digital Imaging.

Weitere Informationen unter www.schneider-digital.com und www.3d-pluraview.com

Firmenkontakt

Schneider Digital GmbH

Josef Schneider

Konrad-Zuse-Straße 1

83607 Holzkirchen

+49 (8025) 99 30 0

+49 (8025) 99 30 29



https://www.schneider-digital.com/

Pressekontakt

LEAD Industrie-Marketing GmbH

André Geßner

Hauptstraße 46

83684 Tegernsee

+49 (8022) 91 53 188

+49 (8022) 91 53 189



http://www.lead-industrie-marketing.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.