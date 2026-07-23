cashwerk.io launcht E-Form Builder mit KI

Individuelle Formulare in Minuten, kostenlos für alle Nutzer

Berlin, 21. Juli 2026.

Die B2B-Workflow- und ERP-Plattform cashwerk.io erweitert ihr Angebot um den neuen E-Form Builder (erreichbar unter forms.cashwerk.io) – ein KI-gestütztes Werkzeug zur Erstellung professioneller E-Formulare. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) können damit ab sofort individuelle digitale Formulare – von Kundenanfragen über interne Freigabeprozesse bis hin zu Auftragserfassungen – ganz ohne Programmierkenntnisse erstellen. Die Funktion steht allen cashwerk-Kunden ab sofort kostenfrei zur Verfügung.

Formulare erstellen per Texteingabe

Herzstück des neuen Features ist eine KI, die aus einer kurzen Beschreibung in natürlicher Sprache ein vollständig einsatzbereites, professionelles Formular generiert – inklusive Feldlogik, Pflichtangaben, bedingten Verzweigungen und automatischer Anbindung an bestehende cashwerk-Workflows. Unternehmen sparen sich damit den Aufwand klassischer Formular-Editoren und können Prozesse in Minuten statt Stunden digitalisieren.

Auch bestehende Formulare profitieren

Der E-Form Builder eignet sich nicht nur für die Neuerstellung: Auch bereits bestehende Formulare lassen sich mit der KI-Unterstützung im Handumdrehen überarbeiten und optimieren – etwa um zusätzliche Felder, verbesserte Logik oder ein zeitgemäßeres Erscheinungsbild zu ergänzen. Unternehmen müssen bestehende Prozesse damit nicht von Grund auf neu aufsetzen, sondern können vorhandene Formulare gezielt weiterentwickeln.

Casper: der KI-Agent in allen Modulen

Neben dem E-Form Builder setzt cashwerk.io mit Casper auf einen KI-Agenten, der fest in alle Module der Plattform integriert ist und Nutzer bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Ob bei der Erstellung von Formularen, der Steuerung von Workflows oder der Auswertung von Prozessdaten – Casper assistiert direkt dort, wo gearbeitet wird, und macht KI-Unterstützung so zu einem durchgängigen Bestandteil der Plattform statt zu einem isolierten Zusatzfeature.

Mit dem E-Form Builder und Casper positioniert sich cashwerk.io damit klar als Workflow-Software mit den passenden KI-Modellen für die neue Arbeitswelt von KMU – Prozesse werden nicht nur digitalisiert, sondern durchgängig KI-gestützt begleitet.

Weitere Informationen unter cashwerk.io.

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Die cashwerk GmbH aus Berlin ist ein innovativer Anbieter cloudbasierter Workflow- und ERP-Lösungen. Das 2022 gegründete Unternehmen mit Sitz in den Hackeschen Höfen (Rosenthaler Str. 40-41, 10178 Berlin) hat sich auf die Entwicklung benutzerfreundlicher und kosteneffizienter Unternehmenssoftware mit integrierter KI-Unterstützung spezialisiert.

cashwerk ermöglicht Freelancern, Start-ups und KMU den Zugang zu professionellen Business-Management-Tools in einer intelligenten All-in-One-Plattform. Die Lösung vereint vier spezialisierte Engines (Sales, Work, Support, Finance) mit dem KI-gestützten CASPER Co-Piloten und ist unter www.cashwerk.io verfügbar.

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