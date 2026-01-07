cashwerk.io erweitert Sales Management um visuelle Sales-Pipeline für planbare Umsätze

Berlin, 07.01.2026 – cashwerk.io, die mehrsprachige Workflow-Cloudlösung für Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) und Dokumentenmanagementsystem (DMS), stellt mit der neuen Sales-Pipeline im Workspace „Sales Management“ eine zentrale Erweiterung für strukturierte Vertriebsprozesse vor. Die visuelle Pipeline-Funktion unterstützt Unternehmen dabei, Leads phasenbasiert zu steuern, Verkaufschancen transparent zu priorisieren und Umsätze planbarer zu machen.

Neue Sales-Pipeline in cashwerk.io

Die Sales-Pipeline ist als Kanban-System direkt im Sales-Management-Workspace verankert und bildet alle Vertriebsphasen vom Erstkontakt bis zum Abschluss übersichtlich in Spalten ab. Deals lassen sich per Drag & Drop zwischen den Phasen verschieben, wodurch Sales-Teams jederzeit sehen, welche Chancen besondere Aufmerksamkeit benötigen.

Jede Opportunity kann detailliert mit Kontaktinformationen, erwarteten Umsätzen, Wahrscheinlichkeit, Verantwortlichen und nächsten Aktivitäten angereichert werden. In Kombination mit dem vollintegrierten CRM und der kundenbasierten Dokumentenablage entsteht eine 360°-Sicht auf alle Kundenbeziehungen – von der Anfrage über das Angebot bis zur unterschriebenen Rechnung.

Effizientere Vertriebsprozesse für KMU und Freelancer

Die neue Sales-Pipeline richtet sich an Freelancer, Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Vertriebsprozesse bisher häufig mit Tabellen, Insellösungen oder E-Mail-Listen organisieren. cashwerk.io ersetzt diese fragmentierten Strukturen durch ein zentrales System, in dem Kontakte, Firmen, Verkaufschancen und zugehörige Dokumente gemeinsam verwaltet werden.

Durch phasenbasierte Lead-Steuerung, klare Zuständigkeiten und transparente Forecasts sinkt das Risiko, potenzielle Kunden aus den Augen zu verlieren. Gleichzeitig gewinnen Unternehmen eine bessere Planbarkeit ihrer künftigen Umsätze, weil sie die Zahl und den Wert der Deals je Vertriebsphase jederzeit im Blick behalten.

Nahtlose Integration in Work- und Finance-Management

Die Sales-Pipeline ist vollständig in die bestehenden Workspaces von cashwerk.io integriert und verbindet Vertrieb, Work Management und Finance Management zu einem durchgängigen Prozess. Aus der Pipeline heraus können etwa Aufgaben im Work-Management-Workspace angelegt oder Angebote erzeugt werden, die später ohne Medienbruch in Rechnungen überführt werden.

Dank der revisionssicheren DMS-Integration werden alle relevanten Dokumente wie Angebote, Verträge und E-Mails zentral an der jeweiligen Kundenbeziehung abgelegt. So entsteht ein durchdachter Informationsfluss, der sowohl interne Zusammenarbeit als auch Compliance und Nachvollziehbarkeit verbessert.

„Mit der neuen Sales-Pipeline schließen wir den Kreis im Sales-Management-Workspace von cashwerk.io: Unternehmen sehen nun auf einen Blick, welche Leads sich in welcher Phase befinden, welche Deals kurz vor dem Abschluss stehen und wo im Prozess nachgeschärft werden muss“, sagt Martin Urbanek, Geschäftsführer der cashwerk GmbH. „Unser Anspruch ist es, Vertriebsteams ein Werkzeug zu geben, das CRM, Dokumente, Aufgaben und Finanzen so miteinander verbindet, dass weniger Zeit in Tools und mehr Zeit beim Kunden verbracht wird.“

Verfügbarkeit und Konditionen

Die Sales-Pipeline steht allen Nutzerinnen und Nutzern von cashwerk.io im Sales-Management-Workspace zur Verfügung und fügt sich nahtlos in das bestehende Funktionsportfolio ein. Im dauerhaft kostenlosen Starterpaket erhalten Unternehmen bereits Zugang zu den zentralen Workspaces und Kernfunktionen von cashwerk.io, wodurch ein risikoloser Einstieg in strukturierte Vertriebsprozesse möglich wird.

Interessierte Unternehmen, Freelancer und Agenturen können sich in wenigen Schritten online registrieren und cashwerk.io inklusive Sales-Pipeline direkt im Browser nutzen.

Über cashwerk:

cashwerk.io ist eine mehrsprachige, cloudbasierte All-in-One-Plattform für Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) und Dokumentenmanagementsystem (DMS) mit Sitz in Berlin. Die Lösung richtet sich an Freelancer, Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen und bündelt Projekte, Finanzen, Kundenbeziehungen und Teams in vier spezialisierten Workspaces – Finance Management, Work Management, Sales Management und Support Management. Ziel von cashwerk.io ist es, moderne Unternehmenssoftware radikal zu vereinfachen und allen Organisationen einen einfachen, kosteneffizienten Zugang zu digitaler Unternehmenssteuerung zu ermöglichen.

