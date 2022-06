Cashback bei Nubert: Die Geld-zurück-Garantie für nuPro X Modelle

Pünktlich zum Sommeranfang steigen die Temperaturen, aber bei Nubert bleiben die Preise konstant. Damit der Kauf der Topmodelle der nuPro X Serie noch attraktiver wird, haben die Schwaben eine Cashback-Aktion geschnürt, bei der 45 Tage nach Ende der Aktion ein Teil des Kaufpreises erstattet wird.

Musik genießen geht mit Nubert Lautsprechern einfach besser. Alle, die ein Upgrade am PC, dem TV oder im Musikzimmer möchten, wurden schon immer bei unseren Aktivlautsprechern fündig. Vom 15. Juni bis 17. Juli 2022 lohnt sich aber der Blick auf die nuPro X Modelle X-3000 RC, X-4000 RC, X-6000 RC und X-8000 RC gleich doppelt. Wer ein Stereopaar kauft, kann sich bis zu 300€ Cashback sichern.

Im Detail gibt es folgende Cashback-Stufen:

2 x X-3000 RC: 100 € Cashback

2 x X-4000 RC: 150 € Cashback

2 x X-6000 RC: 200 € Cashback

2 x X-8000 RC: 300 € Cashback

Die Cashback-Aktion gilt auch beim Kauf von II. Wahl Produkten, B-Ware oder den attraktiven Setangeboten. So lohnt sich der Kauf gleich doppelt.

Die Modelle im Detail

Die nuPro X-3000 RC ist das kleinste Modell der nuPro X-Serie und eignet sich nicht nur als Stereolautsprecher für den Schreibtisch oder das Lowboard, sondern auch als Abhörmonitor für (semi-)professionelle Tonstudios. Mit 440 Watt Spitzenleistung und 38 Hz unterer Grenzfrequenz stößt sie in Leistungsdimensionen vor, die in dieser Größenklasse bis vor kurzer Zeit nicht erreichbar waren.

Die große Schwester der X-3000 RC ist die X-4000 RC, diese kann in jedem Bereich noch mehr überzeugen. Sie bietet 30 Hz untere Grenzfrequenz und damit standlautsprecherverdächtigen Bass. Damit werden die Anwendungsmöglichkeiten noch breiter und wer bei der nuPro X-3000 RC noch über einen Subwoofer nachgedacht hat, wird ihn bei der nuPro X-4000 RC sicher nicht vermissen.

Die nuPro X-6000 RC ist nicht nur eine echte Schönheit, sondern auch ein erstklassiger Standlautsprecher, der die komplette HiFi-Anlage ersetzen kann. Ebenso wie ihre kleinen Geschwister verfügt sie über HDMI ARC, Bluetooth aptX HD und Funkübertragung zwischen den Stereolautsprechern, und fügt sich damit nahtlos in ein modernes Wohnzimmer ein.

Das Flaggschiff ist die nuPro X-8000 RC, die mit 26 Hz unterer Grenzfrequenz atemberaubende Tiefbässe erreichen kann. Für den nötigen Antrieb sorgen über 1000 Watt Maximalleistung. Damit wird Musikhören zum Erlebnis. Mit der integrierten Einmessfunktion, die allen nuPro X RC-Modellen zur Verfügung steht, kann so viel Kraft auch gebändigt werden.

Geld-zurück-Garantie, ob im Nubert-Store oder im Webshop

Kunden können im Aktionszeitraum vom 15. Juni bis zum 17. Juli 2022 sowohl im Nubert Onlineshop unter www.nubert.de als auch im Store vor Ort in Duisburg oder Schwäbisch Gmünd profitieren. Das Cashback wird 45 Tage nach dem Ende der Aktion überwiesen. Zur Anmeldung der Aktionsgeräte schicken Kundinnen und Kunden Name, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse, Kundennummer sowie die Belegnummer an die Mailadresse cashback@nubert.de.

Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

