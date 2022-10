Cashback-Aktion von Yamaha – Soundbar kaufen und bis zu 100% bei Kopfhörern sparen

Rellingen, 21. Oktober 2022 – Fußballfans dürfen sich schon bald wieder auf ein großes Sportereignis freuen. Passend dazu bietet Yamaha im Vorfeld eine perfekte Aktion, um sich besten Klang für zu Hause und unterwegs zu sichern. Denn bis zum 18. November 2022 gibt es beim Kauf einer Soundbar zusammen mit einem Bluetooth-Ohrhörer bis zu 100% Cashback auf den Kopfhörer. So ist im Alltag, beim Sport und Reisen immer der einzigartige True Sound dabei und die Soundbars versorgen das Wohnzimmer mit packendem Klang für echte Stadion-Atmosphäre.

Sound-Upgrade für den Fernseher

Seit vielen Jahren werden die Fernseher immer dünner und es bleibt kaum Platz, um mehrere Lautsprechertreiber samt der zugehörigen Technik zu verbauen. Gerade beim Tiefton und der Wiedergabe von Dialogen lässt sich die Physik nicht überlisten. Eine Soundbar kann den Klang hier enorm verbessern. Die aktuelle Aktion gilt für alle Yamaha Soundbars und macht diese Sound-Optimierung jetzt besonders lohnenswert – für jedes Budget. So bieten schon die kompaktesten Modelle mitreißenden, raumfüllenden Sound im heimischen Wohnzimmer. Die Gehäuse der SR-C20A / ATS-C200 Soundbars nehmen beispielsweise zwei Fullrange-Lautsprecher, einen Basslautsprecher und zwei Passivmembranen auf und sorgen im Zusammenspiel mit Technologien wie Clear Voice, Dolby Digital und Virtual Surround für beeindruckenden Klang. Die Aktion gilt aber ebenso bei größer dimensionierten Soundbars wie SR-B20A / ATS-B200 und allen anderen zur Zeit verfügbaren Modellen.

100% Cashback auf die In-Ears TW-E3B, TW-E5B und TW-ES5A

Yamaha möchte Musik wie vom Interpreten gedacht wiedergeben. Hierbei stehen auch die vielen Klangliebhaber im Fokus, die unterwegs am liebsten In-Ears für wohlklingenden Sound nutzen. Bei der aktuellen Cashback-Aktion gibt es insgesamt drei Modelle, auf die es 100% Cashback gibt, wenn man eine Soundbar dazu kauft:

Die True Wireless Earbuds TW-E3B mit 6,0-mm-Treiber sind die optimalen, farbenfrohen Begleiter für Freizeit sowie Arbeitsweg und sorgen bei jeder Gelegenheit für musikalischen Genuss. Mit Hilfe der Kopfhörer können auch bequem die Sprachassistenten Siri® und Google Assistant genutzt werden. Die TW-E3B In-Ears unterstützen Bluetooth 5.0 samt der Codecs AAC und Qualcomm® aptX für eine hochauflösende Wiedergabe. Dank IPX5-Norm kommen die Earbuds auch mit widrigen Wetterbedingungen zurecht.

Die TW-E5B sind äußerst vielseitige True-Wireless-Earbuds, die bei jeder Gelegenheit für die liebste Playlist bereitstehen. Bluetooth 5.2, 7,0-mm-Treiber, optimierte Mikrofone für beste Sprachqualität und eine intuitive Steuerung machen den In-Ear dabei zum perfekten Alltags-Begleiter. Dabei ist er ebenfalls mit IPX5-Norm ausgestattet. Mit einem leicht gebogenen Design schmiegt sich der Kopfhörer zudem ergonomisch an das Ohr an, womit gleichzeitig optimaler Klang und ein sicherer Halt garantiert werden.

Der Sportkopfhörer TW-ES5A mit dynamischen 6,0-Millimeter-Treibern und Finnen für sehr guten Halt wird in fünf verschiedenen Farbtönen angeboten und verbindet ein gelungenes Hörerlebnis mit dem Komfort kompakter Earbuds. Mit IPX7 ist er für plötzliche Regenschauer und schweißtreibende Workouts gerüstet und ist damit auch leicht zu reinigen.

50% Cashback auf YH-E700A und TW-E7B

Sogar zwei aktuelle Topmodelle sind zurzeit für die Hälfte des Preises erhältlich, wenn man eine Soundbar bei einem Yamaha Händler kauft. Die Funktionen und technischen Daten des YH-E700A und TW-E7B sind beachtlich:

Der Over-Ear-Kopfhörer YH-E700A passt sich perfekt an den Nutzer an und reagiert unterwegs auch auf eine wechselnde Umgebung. Ein dynamischer 40-Millimeter-Treiber sorgt bei diesem Modell für überragenden Klang bei einem Frequenzgang von 8 bis 40.000 Hz. Außerdem ist die hauseigene Listening Care Technologie integriert, mit der die Wiedergabe passend auf die jeweilige Situation abgestimmt wird, ohne einfach den Pegel zu erhöhen. Auch mit diesen zahlreichen Features sind bei aktiviertem ANC bis zu 35 Stunden exzellenter Hörgenuss möglich. Für eine stabile Verbindung sorgen Bluetooth 5.0 mit den Codecs SBC, AAC und Qualcomm® aptX Adaptive oder der 3,5-Millimeter-Klinkenstecker.

Der In-Ear TW-E7B mit außergewöhnlich großen, dynamischen 10-Millimeter-Treibern, optimierten Mikrofonen für beste Sprachqualität und intuitiver Steuerung ist der perfekte Begleiter für den Alltag und bietet die fortschrittliche Geräuschunterdrückung Advanced ANC. Dank IPX5-Norm kommt er auch mit weniger gutem Wetter zurecht und schmiegt sich mit seiner Form ergonomisch an das Ohr an – optimaler Sitz und gleichbleibender, guter Klang sind so garantiert.

Alle Details zur Cashback-Aktion

Die aktuelle Cashback-Aktion ist jetzt die perfekte Gelegenheit, um sich packenden Sound nach Hause zu holen und das anstehende Fußball-Event mit bestmöglicher Stadion-Atmosphäre zu erleben. Wer bis zum 18. November 2022 eine Yamaha Soundbar und Kopfhörer bei einem autorisierten Yamaha Händler kauft, bekommt bei den In-Ears TW-E3B, TW-ES5A und TW-E5B 100% des Kaufpreises und bei den Modellen TW-E7B sowie YH-E700A 50% als Cashback zurückerstattet. Dazu ist lediglich bis zum 02. Dezember eine Online-Registrierung unter http://europe.yamaha.com/cashback nötig. Hier werden die Seriennummer sowie die Rechnung abgefragt; das Geld wird dann innerhalb von 28 Tagen überwiesen.

Alle Details und die Teilnahmebedingungen stehen hier zur Verfügung:

https://de.yamaha.com/de/support/promotions/soundbar-promotion-2022.html

Eine Übersicht über die Yamaha Soundbars gibt es hier:

https://de.yamaha.com/de/products/audio_visual/sound_bar/index.html

Hier sind weitere Informationen zu den Kopfhörern zu finden:

https://de.yamaha.com/de/products/audio_visual/headphones/index.html

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 130 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

de.yamaha.com

