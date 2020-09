Caseking präsentiert Jonsbo TR03 Showcases mit USB Typ C

Jetzt erhältlich: Caseking präsentiert futuristische Jonsbo TR03-Showcases in Dreiecksform mit USB Typ C!

Berlin, 22.09.2020

Der chinesische Gehäusespezialist Jonsbo stellt mit den TR03-Showcases außergewöhnliche High-End-Gehäuse für ATX-Motherboards vor, die auf jedem Schreibtisch einen imposanten Eindruck hinterlassen. Das futuristische Design mit großen Elementen aus Aluminium und Tempered Glass ermöglicht einen ungehinderten Blick ins Gehäuseinnere und setzt so gekonnt jede Hardware in Szene. Besonders in Verbindung mit einer RGB-LED-Beleuchtung spielt das Show-Gehäuse seine Stärken aus.

Die Aluminiumgehäuse können ein großes ATX-Mainboard und Grafikkarten bis zu einer Länge von 460 Millimeter aufnehmen. Für eine besonders schöne Inszenierung der Grafikkarte kann diese sowohl horizontal als auch per Riser-Karte vertikal verbaut werden. Mittels einer praktischen Halterung wird ein Durchbiegen von großen und schweren Grafikkarten effektiv verhindert. CPU-Kühler dürfen bis zu 175 Millimeter hoch sein.

Die Features der Jonsbo TR03 Aluminium-Showcase-Gehäuse im Überblick:

– Stylisches Showcase-Gehäuse aus Aluminium

– Frontpanel aus Aluminium (TR03-A) oder Tempered Glass (TR03-G)

– Zwei große Seitenteile aus Tempered Glass

– Für Mainboards bis ATX-Formfaktor

– Grafikkarten horizontal oder vertikal montierbar + stabilisierende Grafikkarten-Halterung

– Modularer HDD-Käfig für Datenträger und zusätzliche Lüfter

– Platz für bis zu 10x 120-mm-Lüfter und 1x 360er Radiator

– I/O-Panel: 1x USB 3.0 Typ C & 2x USB 3.0 Typ A

– Grafikkarten bis 460 mm Länge & CPU-Kühler bis 175 mm Höhe

– Kompatibel zu AFX-Netzteilen bis 185 mm Länge

– Maße: 238 x 595 x 673 mm (B x H x T) / Gewicht: 15 kg

– Erhältlich in zwei Farben: Schwarz & Silber

Insgesamt können die Gehäuse der TR03-Serie bis zu zehn 120-mm-Lüfter aufnehmen. Dank der zahlreichen Montageoptionen für Lüfter und clever platzierten Lufteinlässen ist eine optimale Luftzufuhr gewährleistet. Filter im Boden und der Front halten das System staubfrei. Für wassergekühlte Systeme kann in der Front des Gehäuses ein 360-mm-Radiator platziert werden.

Ein starkes Netzteil im ATX-Format darf maximal 185 mm lang sein und wird entkoppelt am Boden platziert. Mit bis zu fünf 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerken kann das Showcase auch ausreichend Datenträger aufnehmen. Hierfür sind Montageplätze am Mainboard-Tray und im modularen Festplattenkäfig vorhanden. Das I/O-Panel der bei Caseking erhältlichen Version bietet einen USB-3.0-Port vom Typ C, zwei USB-3.0-Ports, zwei 3,5-mm-Audiobuchsen und einen Power-Button.

Die Jonsbo TR03 Aluminium-Showcase-Gehäuse bei Caseking: https://www.caseking.de/jonsbo-TR03

Die Jonsbo TR03-Gehäuse sind ab sofort bei Caseking zum Preis von 243,60 Euro in den Farben Silber und Schwarz jeweils mit Aluminium-Frontpanel (TR03-A) oder Temperglas-Frontpanel (TR03-G) erhältlich und sofort lieferbar.

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Karolina Lesniewska

Gaußstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)304036642-81

klesniewska@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.