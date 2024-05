Caseking bei der Nordic Motor Show 2024

Beste Unterhaltung für alle mit Benzin im Blut!

Dieses Wochenende vom 03. – 05. Mai dreht sich in den Holstenhallen Neumünster alles um Motorsport und Tuning: beste Unterhaltung für alle mit Benzin im Blut! Als dein Händler für Simracing Hardware hat Caseking es sich nicht nehmen lassen, als Hauptsponsor dabei zu sein und eine große Simracing Area einzurichten. Entdecke auf 14 High End Simracing Rigs, was in Sachen digitaler Motorsport mittlerweile möglich ist. Besonderes Highlight dabei ist die Gelegenheit sich einen ersten Eindruck von noch unveröffentlichter Simracing Hardware von Nitro Concepts zu machen. Kommt vorbei und lasst euch vom Rausch der Rundenzeiten mitreißen!

Adresse: Justus-von-Liebig-Straße 2-4, 24537 Neumünster

Halle 1

Das erwartet dich:

Große Simracing Area mit 14 High End Simracing Setups

Die erste Chance auf Hands-On Eindrücke der neuen Nitro Concepts Simracing Hardware

Chill Area präsentiert von noblechairs

Triff Marco „Mabix“ Bischoff und Noah Eder von Team Nitro (Samstag 04.05.)

Fantastische Event-Deals für Simracing Hardware auf Caseking.de

Simracing-Deals

Für alle die sich vor Ort begeistern lassen, aber natürlich auch für alle die nicht dabei sein können, haben wir eine ganze Reihe PS-starke Angebote von MOZA, Simucube, Next Level Racing Asetek und weiteren zusammengestellt. Egal ob du ganz frisch ins Thema einsteigst oder ein vorhandenes Rig aufrüsten und erweitern möchtest, wir haben die passenden Komponenten für dich.

Hier geht es zu den Angeboten:

https://www.caseking.de/angebote/simracing

noblechairs Chill Area

Nimm für einen kurzen Boxenstopp Platz in super bequemen Gaming Chairs von noblechairs und tanke Energie für den Rest der Messe.

Meet & Greet

Marco „Mabix“ Bischoff und Noah Eder von Team Nitro werden am Samstag in der Simracing Area anzutreffen sein. Schau dir an was aus dem Material herauszuholen ist und hol dir Tipps direkt von den Profis. Genau Zeiten erfährst du vor Ort.

Nitro Concepts Preview

Die Nordic Motor Show ist deine erste Chance, neue Simracing Hardware von Nitro Concepts in freier Wildbahn zu erleben. Der Hersteller, der sich mit hochwertigen Gaming Chairs und Schreibtischen seinen Namen gemacht hat, bringt seine Expertise in ein neues Feld. Ohne zu viel zu verraten: an Bord ist dabei eindrucksvolle Technologie von Senseit!, die völlig neue Dimensionen haptischen Feedbacks ermöglicht.

Registriert euch hier um als erste Neuigkeiten zum Launch zu erhalten:

https://www.nitro-concepts.com/de-de/sim-racing

Wir bedanken uns bei unseren Partnern:

Nitro Concepts, MOZA Racing, Samsung, LIAN LI, King Mod Systems, Next Level Racing, Cooler Master und Simucube

