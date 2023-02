Casambi revolutioniert die Beleuchtung mit intelligenter Technologie

LED Explorer Stromschienenstrahler greifen alle auf die innovative Casambi Technologie zurück

Casambi Leuchten revolutionieren die Beleuchtung mit intelligenter Technologie

Casambi ist ein herausragender Anbieter von intelligenten Beleuchtungslösungen, die es Nutzern möglich machen, ihre Beleuchtung intuitiv zu steuern. Mit der Casambi-Technologie werden Beleuchtungssysteme drahtlos gesteuert, wodurch eine flexible und dynamische Beleuchtung geschaffen wird, die den Bedürfnissen der Nutzer entspricht.

Die LED Explorer Leuchten sind alle mit der innovativen Casambi Technologie ausgestattet, die eine drahtlose Steuerung über Bluetooth ermöglicht. Die Nutzer steuern die Beleuchtung über eine Smartphone-App, die eine Vielzahl von Funktionen bietet, wie zum Beispiel das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, das Einstellen von Helligkeit und Farbtemperatur sowie die Steuerung von Gruppen von Leuchten.

Die Casambi Stromschienenstrahler bieten eine Vielzahl von Vorteilen, darunter Einfache Installation: Die drahtlose Technologie von Casambi bedeutet, dass keine Verkabelung erforderlich ist, was die Installation schnell und einfach macht. Flexibilität: Die Casambi Leuchten werden an verschiedene Räume und Anforderungen angepasst, ohne dass sie individuell gesteuert und gruppiert werden. Energieeffizienz: Die Casambi Technologie ermöglicht es Nutzern, die Helligkeit und Farbtemperatur der Beleuchtung zu steuern, was zu einer verbesserten Energieeffizienz führt.

Dank der innovativen Technologie von Casambi sparen Nutzer auf einfache Weise Strom und reduzieren ihre Energiekosten. Casambi ermöglicht eine präzise Steuerung der Beleuchtung, was bedeutet, dass Nutzer die Helligkeit und Farbtemperatur der Leuchten individuell anpassen und optimieren.

Eine Methode zur Energieeinsparung ist die Nutzung von Zeitplänen, um die Beleuchtung automatisch zu aktivieren oder zu deaktivieren dies ist gerade im Möbelhandel von Vorteil. So werden Nutzer sicherstellen, dass die Beleuchtung dann eingeschaltet ist, wenn sie benötigt wird, anstatt sie aus Versehen stundenlang leuchten zu lassen.

Zusätzlich bietet Casambi die Möglichkeit, die Beleuchtung in Gruppen zu steuern. Dies bedeutet, dass Nutzer die Leuchten einschalten, die sie benötigen, anstatt alle Leuchten im Raum einzuschalten und somit Energie zu verschwenden.

Dank der intelligenten Technologie läßt LED Explorer alle neuen Stromschienenstrahler mittels Casambi für die LED Shopbeleuchtung und Ladenbeleuchtung steuern und setzt auf Energie sparen um somit zur Nachhaltigkeit beizutragen und den CO2 Fussabdruck zu senken und die Umwelt zu schützen.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Ladengeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676

info@led-explorer.de

https://www.led-explorer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.