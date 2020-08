CASAcontrol PM2,5-Feinstaub-Messgerät

Damit hat man die Feinstaub-Belastung im Blick

– Bestimmt die Feinstaub-Belastung, z.B. durch Kaminbetrieb

– Optische Anzeige bei schlechten bis kritischen Raumluft-Werten

– Zeigt gleichzeitig Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit an

– Automatische Stromsparfunktion

So behält man die Feinstaub-Belastung Zuhause im Blick: Auf schlechte Werte wird man sofort aufmerksam gemacht – auch wenn man selbst keine unangenehme Veränderung wahrnimmt! Dann kann man durch LĂĽften im Handumdrehen dagegen steuern.

Akkurate Messwerte: Ist ein Laserdrucker im Einsatz? Oder ist der Kamin an? Das Messgerät von CASAcontrol zeigt die Feinstaub-Belastung durch Partikelgrößen von bis zu 2,5 Mikrometer (PM2,5) an. Und man weiß, ob man für eine bessere Belüftung sorgen sollte!

Bestimmt zusätzlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Das dreigeteilte LCD-Display zeigt die jeweiligen Messergebnisse mit separaten Werten an.

– LCD-Display: zeigt alle Daten gleichzeitig an

– Schick und praktisch: schlichtes und handliches Design, zum Aufstellen und zum Mitnehmen

– Stromsparender Batteriebetrieb: automatischer Stand-by nach 10 Minuten ohne Verwendung

– Messbereich PM2,5: bis 999 µg/mÂł, Temperatur: 10 bis 50 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 95 %

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro oder per USB (Batterien und/oder USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

– MaĂźe: 86 x 44 x 49 mm, Gewicht: 102 g

– Messgerät inklusive USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107368858

Preis: 29,57 EUR

Bestell-Nr. NX-7085-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX7085-3630.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/EmBpGsu9

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Ă–sterreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und ĂĽber eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern fĂĽr Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei groĂźe Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und SĂĽdniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen GroĂźstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit groĂźer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und ĂĽber 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äuĂźerst engen Kooperation mit internationalen GroĂźherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

