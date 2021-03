CASAcontrol Funk-Türklingel + 2 Empfänger FTK-130

Dank Funk-Verbindung ohne Kabelverlegung

– Bis zu 100 Meter Funk-Reichweite

– Einstellbare Lautstärke in 5 Stufen

– 36 verschiedene Türklingel-Melodien

– Mit Licht- und Ton-Signal

– Beliebig erweiterbar

Keinen Besucher verpassen: Dank 100 Metern Reichweite nimmt man den kabellosen Funk-Empfänger der Klingel von CASAcontrol nahezu überall mit.

Die Lieblingsmelodie wählen: Da freut man sich gleich doppelt, wenn Besuch kommt. Dank 36 verschiedenen Signalen und Melodien macht Klingeln richtig Spaß.

Blinksignal für laute Umgebungen: Die Klingel gibt auf Wunsch ein Lichtsignal. So weiß man auch in der lauten Werkstatt oder bei der Party sofort Bescheid.

Ideal als Notfall-Klingel: Wird der Funkempfänger beispielsweise am Bett aufgestellt, können Pflege- und Hilfebedürftige selbständig die Tür öffnen.

– Kabellose Türklingel FTK-130 mit zwei Empfängern zur Wandmontage

– Hohe Funkreichweite: bis zu 100 Meter

– 3 Signal-Modi: nur Ton oder Licht sowie Licht und Ton gleichzeitig, wählbar per Schiebeschalter

– Einstellbare Lautstärke in 5 Stufen: ideal anpassbar an Zimmer- und Wohnungsgröße

– 36 unterschiedliche Signaltöne: darunter viele bekannte Melodien

– Türklingel mit wechselbarem Namensschild und LED: leuchtet beim Klingeln

– Einfache Montage ohne Kabelverlegung an Wand, Briefkasten u.v.m.

– Beliebig erweiterbar mit zusätzlichen Empfängern und jeweils bis zu 4 Klingelknöpfen

– Spritzwassergeschützt: IPX4

– Farbe: weiß

– Stromversorgung Türklingel (Sender): 1 Knopfzelle Typ CR2032 (enthalten), Basisstation (Empfänger): je 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße Türklingel: 90 x 36 x 18 mm, Gewicht: 34 g, Basisstation: je 70 x 100 x 30 mm, Gewicht: 76 g (ohne Batterien)

– Türklingel inklusive 2 Empfängern, Knopfzelle, Basisstation, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107944120

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. NX-6475-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6475-3112.shtml

Auch mit einem Empfänger, mit zusätzlichem Empfänger und jeweils in der Farbe schwarz:

Mit 1 Empfänger:

CASAcontrol Funk-Türklingel mit Licht- & Ton-Signal, 100 m Reichweite, IPX4, weiß

Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. NX-6468-625

CASAcontrol Funk-Türklingel, Licht- & Ton-Signal, 100 m Reichweite, IPX4, schwarz

Preis: 13,99 EUR

Bestell-Nr. NX-5776-625

Zusätzlicher Funk-Empfänger:

CASAcontrol Funk-Empfänger für Türklingel FTK-120, Licht- & Ton, bis 100 m, weiß

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. NX-6469-625

CASAcontrol Funk-Empfänger für Klingel FTK-120, Licht- & Ton, bis 100 m, schwarz

Preis: 8,99 EUR

Bestell-Nr. NX-5775-625

Schwarze Variante des Sets:

CASAcontrol Kabellose Funk-Türklingel mit 2 Empfängern (Licht & Ton), 100 m, IPX4 schwarz

Preis: 18,99 EUR

Bestell-Nr. NX-5829-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/J1hJGz2K

