Casa-Cleo.ch: Ferienwohnung über dem Lago di Lugano

perfekt für Herbst- und Wintergäste

Lugano, Schweiz – [01.10.2025] – Wer den goldenen Herbst oder die stille Winterzeit in einer der schönsten Regionen der Schweiz erleben möchte, findet in der Ferienwohnung Casa-Cleo.ch den idealen Rückzugsort. Hoch über dem Luganer See gelegen, bietet die Unterkunft Erholung, Komfort und beste Voraussetzungen für Aktivurlauber, Familien und Langzeitaufenthalte.

Wandern, Natur und Ruhe im Tessin

Direkt ab der Haustür starten zahlreiche Wanderwege, die durch herbstlich gefärbte Wälder und zu atemberaubenden Aussichtspunkten führen. Gäste genießen die milde Sonne des Tessins, während in den Höhenlagen bereits die klare Winterluft lockt.

Ideal für Familien und Paare

Die moderne Ferienwohnung ist großzügig geschnitten und verfügt über eine vollständig ausgestattete Küche, gemütliche Wohnbereiche sowie eine Terrasse mit Panoramablick. Familien schätzen die ruhige Lage ebenso wie die Nähe zu Ausflugszielen rund um Lugano, während Paare die romantische Atmosphäre und die Ruhe über dem See genießen.

Attraktiv für Langzeitaufenthalte und Homeoffice

Casa-Cleo richtet sich auch an Gäste, die länger bleiben möchten. Dank schneller Internetverbindung, guter Anbindung und flexibler Buchungsoptionen ist die Wohnung optimal für Homeoffice-Aufenthalte oder als Winterdomizil geeignet.

Warum Casa-Cleo?

Traumlage über dem Lago di Lugano

Perfekt zum Wandern und Erholen

Familienfreundlich und komfortabel ausgestattet

Ideal für Langzeitgäste und Remote Work

Ruhig, modern und mit atemberaubender Aussicht

Jetzt Herbst- und Winterurlaub sichern

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte auf www.casa-cleo.ch

Lizenz NL-00012600

Casa-Cleo ist eine moderne Ferienwohnung oberhalb des Lago di Lugano im Tessin. Das Unternehmen bietet Gästen einen komfortablen Rückzugsort mit Panoramablick, ideal für Aktivurlaub, Familienferien und längere Aufenthalte. Dank ruhiger Lage, guter Ausstattung und Nähe zu Lugano eignet sich Casa-Cleo sowohl für Erholungssuchende als auch für Homeoffice-Gäste. Ziel ist es, Gästen unvergessliche Aufenthalte in einer der schönsten Regionen der Schweiz zu ermöglichen.

Kontakt

Casa-Cleo

Martina Lang

Via Ronchetto di Orlino 29

6963 Pregassona

+41 76 843 13 91



https://www.casa-cleo.ch

