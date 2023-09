Carolinen und Arminia Bielefeld erneuern Partnerschaft

Partner gehen bereits in elfte gemeinsame Saison

Bielefeld, 27. September 2023 – Das Bielefelder Traditionsunternehmen Carolinen Brunnen GmbH & Co. KG und der DSC Arminia Bielefeld bleiben sich treu und haben dazu vereinbart, die langjährige Partnerschaft fortzusetzen. Bereits seit 2013 trinken die Profis und die Jugendspieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum AKADEMINA das Mineralwasser und weitere leckere Getränke von Carolinen. Mit seinem hohen Anteil an Calcium und Magnesium ist Carolinen eines der mineralienreichsten Mineralwässer Deutschlands und sorgt so für beste Erfrischung der Spieler auf und neben dem Platz.

Im Rahmen der schon traditionell über die Versorgung der Spieler hinausreichenden Zusammenarbeit stehen Carolinen für limitierte Kunden-Aktionen VIP-Karten für die SchücoArena zur Verfügung, die den Gewinnern einen ganz exklusiven Blick auf das Geschehen auf dem Rasen erlauben. Außerdem werden im Rahmen einer kleinen Serie auf Instagram Arminia-Spieler gemeinsam mit Carolinen ihre Lieblingsorte in OWL vorstellen und so auf bekannte wie weniger bekannte Highlights der Region aufmerksam machen.

Saskia Huneke, Marketing-Leiterin von Carolinen, hebt hervor: „Arminia Bielefeld und Carolinen sind zwei starke Partner aus Ostwestfalen, die die Verbundenheit mit der Region Teutoburger Wald und ihren Menschen teilen. Deswegen passen wir so gut zusammen und läuten nun eine neue Runde der Zusammenarbeit. Denn ganz unabhängig vom Ergebnis der vergangenen Spielzeit stehen wir zu unserem Partner. Wir drücken der Armina die Daumen für viele sportliche Erfolge.“

„Wir schätzen die Dauerhaftigkeit des Engagements unseres heimischen Mineralwasserpartners Carolinen für den DSC und spüren täglich durch den Genuss der Getränke die Unterstützung, die uns Carolinen gibt. Das Mineralwasser erhält von Natur aus viele wichtige Mineralien für die optimale Versorgung unserer Sportler und ist damit in der Versorgung bei Training und Spiel ein wichtiger Baustein“, erklärt Arminia-Geschäftsführer Christoph Wortmann.

Über Carolinen

Geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus rund 300 Metern Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Rund 170 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen. Seit 2021 ist Carolinen Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke.

Über Carolinen

geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus rund 300 Metern Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Rund 170 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen. Seit 2021 ist Carolinen Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke.

Firmenkontakt

Carolinen Brunnen GmbH & Co. KG

Saskia Huneke

Detmolder Straße 767

33699 Bielefeld

05202-8409-0



http://www.carolinen.de

Pressekontakt

Haussmann Strategic Advisory

Dr. Daniel Haussmann

Pariser Platz 6a

10117 Berlin

0173-3015911



http://www.haussmann-strategic-advisory.de/

Bildquelle: @DSC Arminia Bielefeld