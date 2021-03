Carolinen: Carolinen Vital Tropic verstärkt erfolgreiche Vital-Produktrange

Bielefeld, 29. März 2021. Die beliebte Vital-Produktfamilie des Bielefelder Traditionsunternehmens Carolinen bekommt jetzt erfrischenden Zuwachs: Die neue Sorte Carolinen Vital Tropic kombiniert bestes Carolinen Mineralwasser aus den geschützten Tiefen des Teutoburger Walds mit den leckeren Säften von Orangen, Karotten, Ananas und Passionsfrucht sowie wertvollen Vitaminen. Mit einem besonders hohen Anteil an Calcium und Magnesium und nur zwei Kalorien pro 100 ml ist der angenehm fruchtig-prickelnde Durstlöscher der ideale Begleiter für alle, die einen vitalen Lebenstil führen.

Auch bei Vital Tropic gilt: Carolinen steht nicht nur für beste Zutaten, sondern ebenso für konsequent nachhaltiges Wirtschaften. So fokussiert Carolinen seinen Vertrieb auf die heimische Region und setzt zudem ausschließlich auf Flaschen, die in regionalen Wertstoffkreisläufen konsequent wiederverwendet werden. Damit halten die Bielefelder bei allen Getränken die Wege kurz, sparen Ressourcen und schützen das Klima. Carolinen-Genießer können sich dadurch sicher sein: Mit Carolinen kauft man nicht nur beste Getränke, sondern unterstützt aktiven Umweltschutz und lokale Wirtschaftskreisläufe in der Region.

Erhältlich ist das Neuprodukt Carolinen Vital Tropic ab dem 1. April 2021 in der 0,75l-Glas-Mehrwegflasche (UVP: 7,79 € – 8,29 € pro 12 x 0,75 l-Mehrwegkiste). Begleitet wird die Markteinführung durch aufmerksamkeitsstarke Platzierungen am POS, Produktester-Aktionen in den sozialen Medien sowie weitere Werbeaktivitäten in der Region.

Weitere Informationen zu Carolinen und den Getränken des Bielefelder Traditionsunternehmens finden Sie unter www.carolinen.de

Informationen zu Carolinen und den Getränken des Bielefelder Traditionsunternehmens finden Sie unter www.carolinen.de

Firmenkontakt

Mineralquellen Wüllner GmbH & Co. KG

Saskia Huneke

Detmolder Straße 767

33699 Bielefeld

05202-8409-0

presse@carolinen.de

http://www.carolinen.de

Pressekontakt

Haussmann Pfaff Kommunikation

Daniel Haussmann

Höchlstraße 2

81675 München

089 99249654

haussmann@haussmannpfaff.de

http://www.haussmannpfaff.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.