CARMAO bietet neue Security-Awareness-Lernplattform: Online-Training zum Schutz vor Ransomware & Co.

Der Anwender vermehrt im Fokus von Angreifern: IT-Sicherheit und das Bewusstsein von Mitarbeitern stärken

Limburg a.d. Lahn, 15. Juni 2020 – Immer mehr Angriffsmethoden zielen heute auf den Mitarbeiter ab – beispielsweise Ransomware, bis hin zu damit verbundenen Erpressungsversuchen. Der Mensch bestimmt heute den Grad der IT-Sicherheit in Unternehmen, daher erhält insbesondere die Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitern einen neuen Stellenwert. Daher hat die CARMAO GmbH ( www.carmao.de), Spezialist für Unternehmensresilienz, eine neue Security-Awareness-Lernplattform entwickelt.

“In vielen Unternehmen werden heute technische Maßnahmen ergriffen, die den Schutz von Informationen und IT-Systemen gewährleisten sollen. Dabei wird häufig außer Acht gelassen, dass gerade ungeschulte Anwender ein erhebliches IT-Sicherheitsrisiko darstellen und vermehrt in den Fokus von Angreifern rücken. Unwissenheit und daraus resultierendes Fehlverhalten setzen getroffene technische IT-Sicherheitsmaßnahmen schnell außer Kraft und erleichtern das Eindringen in Systeme sowie den Datenklau erheblich”, erklärt Ulrich Heun, Geschäftsführer der CARMAO GmbH.

Unentdeckte Angriffe können weitreichende Folgen haben. Beispielsweise können sie dazu führen, dass die infizierten Geräte für Attacken auf weitere Unternehmen genutzt werden. Dadurch können Opfer unbewusst zu Tätern werden und als solche belangt werden. Ulrich Heun erklärt: “Die Unternehmensleitung steht hier in der Verantwortung, für eine hinreichenden Schutz des Unternehmens gegen Cyberattacken zu sorgen. Neben den erforderlichen technischen Maßnahmen sollten daher alle Mitarbeiter regelmäßig geschult und auf aktuelle Bedrohungen aufmerksam gemacht werden.”

Awareness-Schulungen zur Stärkung der Unternehmensresilienz

Aus diesem Grund hat CARMAO eine neue Awareness-Online-Lernplattform entwickelt. Diese kann sowohl von Unternehmen dazu eingesetzt werden, Mitarbeiter in den angebotenen Themen online zu sensibilisieren als auch beispielsweise im Rahmen eines Datenschutz-Mandates die Mitarbeiter eines Mandanten damit zu betreuen und unternehmensweit Awareness für Datenschutz oder Informationssicherheit zu schaffen. “Beispielsweise können wir für Kunden Kampagnen aufsetzen, die mit vermeintlichen Phishing-Mails nach dem Klick auf den Link auf das Fehlverhalten hinweisen und über die Verzahnung mit der Lernplattform vertiefende Infos vermitteln. Der Handlungsspielraum ist hier seit breit”, erklärt Ulrich Heun.

Die Schulungen können gebucht werden unter: https://www.carmao.de/awareness/

Die 2003 gegründete CARMAO GmbH mit Hauptsitz in Limburg a. d. Lahn bietet Beratung, Dienstleistungen und Seminare an. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Unternehmensresilienz bzw. organisationale Resilienz nach ISO 22316, Informationssicherheit, Business Continuity Management (BCM), Compliance, Data Center Security u.v.m. Der Leist-ungsumfang erstreckt sich von der Analyse und Marktforschung über die Lösungsentwicklung und -implementierung bis hin zum Kompetenztransfer durch die CARMAO Academy. CARMAO befähigt Unternehmen unter anderem dazu, Widerstandskraft aufzubauen sowie sich in Zeiten der Digitalisierung zukunftssicher aufzustellen. Zum Kundenstamm gehören öffentliche Verwaltungen, Konzerne, kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. www.carmao.de

Firmenkontakt

CARMAO GmbH

Ulrich Heun

Walderdorffer Hof / Fahrgasse 5

65549 Limburg

+49 (0)6431 2196-0

kontakt@carmao.de

http://www.carmao.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211-9717977-0

pr@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.