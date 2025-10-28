Carlson VC: Walksee One löst Innovationswelle aus

Walksee One startet Innovationswelle in verschiedenen Branchen

Warschau/Monaco, 27. Oktober 2025

Im Oktober hat das Portfoliounternehmen Walksee in den Bereichen Mobilität, Immobilien und immersive Erlebnisse neue Maßstäbe gesetzt! Mit dem Launch des neuen Geräts Walksee One wird die Erstellung und Nutzung immersiver 360°-Inhalte neu definiert. Leicht, mobilfreundlich und sowohl mit Android als auch iOS kompatibel, ermöglicht Walksee One jedem, professionelle 360°-Rundgänge allein mit einem Smartphone zu erstellen. Seit seiner Markteinführung hat die Technologie eine Reihe bedeutender Partnerschaften und realer Anwendungsfälle ausgelöst, die ihr bahnbrechendes Potenzial eindrucksvoll zeigen.

Eine neue Ära der Immobilienpräsentation

Walksee hat eine kommerzielle Kooperation mit RentPlanet unterzeichnet, einem führenden polnischen Anbieter von Kurzzeitvermietungen mit über 1.200 Objekten. Dies markiert die erste kommerzielle Lizenz für Walksee One und ermöglicht es RentPlanet, für jede Wohnung professionelle virtuelle Rundgänge zu erstellen.

Ihr nächstes Auto – virtuell erleben

Im Automobilsektor setzt Volkswagen Porsche Warszawa Okcie die Technologie von Walksee ein, um 360°-Showrooms zu schaffen – eine Innovation, die es Kundinnen und Kunden ermöglicht, Fahrzeuge jederzeit und überall innen wie außen zu erkunden. CEO Krzysztof Wegner betont:

„Unsere Technologie für virtuelle Rundgänge erfüllt die realen Bedürfnisse des Marktes. Sie ermöglicht es, das Auto online „zu berühren“, erleichtert Kaufentscheidungen und verschafft dem Händler einen klaren Wettbewerbsvorteil.“

Sicherere Straßen gestalten

Gemeinsam mit dem niederländischen Verkehrssicherheitsunternehmen Roadscor arbeitet Walksee an einer innovativen Plattform zur Analyse von Kreuzungssicherheit. Das MVP verwandelt komplexe Verkehrssimulationen in interaktive Dashboards und bietet Ingenieurinnen und Ingenieuren Werkzeuge, um Risiken zu erkennen, Szenarien zu vergleichen und Straßen sicherer zu gestalten – ohne auf historische Unfalldaten angewiesen zu sein. Erste Implementierungen laufen bereits in Belgien, Italien und den Niederlanden; die Fertigstellung wird bis Dezember 2025 erwartet.

Grenzen erkunden mit Marek Kamiński

Walksee One begleitet zudem den Polarforscher Marek Kamiński auf seiner bevorstehenden Expedition zum Nordpol. Bekannt dafür, menschliche Grenzen zu überschreiten, wird Kamiński das Gerät nutzen, um 360°-Aufnahmen von einem der entlegensten Orte der Erde zu machen – und das Publikum so näher denn je an den Geist der Entdeckung heranzuführen.

Von Alltagsräumen bis zu den extremsten Orten der Welt – Walksee verkörpert das grenzenlose Potenzial zugänglicher Technologie. Carlson Investments SE ist stolz darauf, visionäre Innovatoren zu unterstützen, die die Welt mit jeder neuen Entwicklung ein Stück näher zusammenbringen.

Über Walksee

Walksee ist ein webbasiertes Toolkit für die Erstellung, Verwaltung, Verarbeitung und Darstellung von 360°-Inhalten. Es wurde für einfache Bedienung entwickelt und ermöglicht jedem, virtuelle Touren direkt im Browser zu erstellen – ohne zusätzliche Apps oder Geräte. Die Plattform wird kontinuierlich erweitert und bietet ständig neue Funktionen für die Arbeit mit 360°-Content.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Pressekontakt:

Managementbüro

Carlson Investments SE

ir@carlsonvc.com

www.carlsonvc.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.