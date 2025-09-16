Carlson VC: UAVLAS im Defence-Tech-Bericht hervorgehoben

Warschau/Monaco, 16. September 2025

Carlson Investments SE freut sich bekanntzugeben, dass ihr Portfoliounternehmen UAVLAS im Bericht Defence Tech in Poland: An Investor“s Guide to Market Opportunities ausgezeichnet wurde. Diese aktuelle Analyse von Business Intel stellt über 200 Unternehmen des polnischen Verteidigungstechnologiesektors vor. Die Erwähnung würdigt die innovativen Arbeiten von UAVLAS im Bereich unbemannter Systeme und Robotik und unterstreicht die Rolle des Unternehmens in der wachsenden Landschaft polnischer Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien.

UAVLAS gilt als Vorreiter bei hochmodernen Landungshilfesystemen für unbemannte Luftfahrzeuge und revolutioniert die Präzision und Sicherheit von UAV-Landungen in unterschiedlichsten Einsatzumgebungen. Mit einer Kombination aus modernster optischer und radarbasierter Technologie steigert UAVLAS die Einsatzfähigkeit militärischer, industrieller und kommerzieller Anwendungen – von reibungslosen Schiffsdeck-Operationen über schnelle Versorgungs- und Evakuierungsmissionen bis hin zur Einrichtung mobiler Landestreifen in abgelegenen Regionen. Die Systeme lassen sich zudem nahtlos mit kabelgebundenen Drohnen für dauerhafte Überwachung integrieren. Durch die Verbesserung von Genauigkeit, Sicherheit und Flexibilität stärken die Innovationen von UAVLAS die Leistungsfähigkeit und Resilienz unbemannter Systeme und verdeutlichen Polens wachsende Bedeutung in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor.

Mit dem weiteren Wachstum des Verteidigungsmarktes steigt die Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen, die Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit unbemannter Technologien sicherstellen – und damit erhebliche Chancen für Unternehmen wie UAVLAS schaffen. Carlson Investments erkennt das Potenzial dieser wegweisenden Entwicklungen und unterstützt deren Wachstum und Erfolg.

Über UAVLAS

UAVLAS ist ein in Polen ansässiges Unternehmen, das fortschrittliche Landungshilfesysteme für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) entwickelt. Die Lösungen umfassen optische und radarbasierte Systeme, die präzise und sichere Landungen in komplexen Umgebungen ermöglichen. Darüber hinaus bietet UAVLAS Installations-, Schulungs- und Wartungsdienste an, um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Risikohinweis

Diese Mitteilung – stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar – ist mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts – garantiert keine zukünftigen Erträge – vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

WIR SIND BÖRSENNOTIERT, UNSERE AKTIEN KÖNNEN GEHANDELT WERDEN AN:

Warsaw Stock Exchange (PLN): CAI, PLHOTB000011

Frankfurt Stock Exchange (EUR): 2HB (FRA), PLHOTB000011

Munich Stock Exchange (EUR): 2HB (MUN), PLHOTB000011

Stuttgart Stock Exchange (EUR): 2HB (STU), PLHOTB000011

GETTEX Exchange (EUR): 2HB (GET), PLHOTB000011

WKN: A0RNWQ

Pressekontakt:

Managementbüro

Carlson Investments SE

ir@carlsonvc.com

Carlson Investments SE unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Firmenkontakt

Carlson Investments SE

Aleksander Gruszczyński

72 Sienna 6

00-833 Warschau

+48 662 98 99 99



https://carlsonvc.com/

Pressekontakt

Carlson Investments SE

Karolina Zurawska

72 Sienna 6

00-833 Warschau

+48 662 98 99 99



https://carlsonvc.com/