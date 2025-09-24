Carlson VC: The Kidly stärkt kindliche Gesundheit

The Kidly unterstützt Schulen und Trainer bei der Früherkennung von Haltungsproblemen und fördert die gesunde körperliche Entwicklung von Kindern.

Warschau/Monaco, 24. September 2025

Carlson Investments SE freut sich, ihr Portfoliounternehmen The Kidly vorzustellen, das eine innovative Plattform entwickelt, um die körperliche Aktivität von Kindern zu fördern und mithilfe Künstlicher Intelligenz Haltungsschäden frühzeitig zu erkennen.

Das Projekt wird im Rahmen des polnischen Bridge-Alfa-Programms mit Kofinanzierung durch die Europäische Union umgesetzt und konzentriert sich auf die Einführung und Anwendung der Kidly-Plattform in Bildungseinrichtungen. Ziel ist es, die Überwachung von Bewegung und Aktivität mit fortschrittlicher KI-gestützter Bilderkennung zu verbinden, um muskuloskelettale Störungen und haltungsbedingte Probleme bei Kindern besser zu identifizieren.

Durch die Integration modernster Bilderkennungstechnologien und eines hochwertigen, sicheren Datenbanksystems ermöglicht The Kidly eine automatische und präzise Erkennung von Haltungsdefiziten. Diese Lösung bietet wertvolle Unterstützung für Lehrkräfte, Trainer und Pädagogen – Fachpersonen, die oft nicht über physiotherapeutisches Spezialwissen verfügen – und stellt ihnen entscheidungsrelevante Erkenntnisse bereit, um die gesunde körperliche Entwicklung von Kindern nachhaltig zu fördern.

Das Kidly-Projekt

– KI-gestützte Erkennung von Haltungsdefiziten und muskuloskelettalen Problemen bei Kindern

– Höhere Zugänglichkeit moderner Diagnosetools in Schulen und Sporteinrichtungen

– Effektive Unterstützung von Lehrern, Trainern und Pädagogen bei der Förderung von Bewegung und Aktivität

– Sichere und gesunde Entwicklungsbedingungen durch frühzeitige Risikoerkennung

Das Projektvolumen beläuft sich auf rund 234.500 EUR, wovon 187.600 EUR durch europäische Mittel im Rahmen des Operationellen Programms Intelligentes Wachstum 2014-2020 kofinanziert werden.

Über The Kidly

The Kidly ist ein aufstrebendes polnisches Technologieunternehmen, das eine KI-gestützte Plattform zur Förderung der körperlichen Entwicklung und Gesundheit von Kindern entwickelt. Durch die Verbindung moderner Bilderkennung, prädiktiver Analytik und benutzerfreundlicher Tools für Pädagogen verfolgt The Kidly das Ziel, die Früherkennung haltungsbedingter Probleme in Schulen und Sporteinrichtungen breit zugänglich zu machen.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Risikohinweis

Diese Mitteilung – stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar – ist mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts – garantiert keine zukünftigen Erträge – vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

