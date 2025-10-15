Carlson VC: Playstrict unterstützt Spieleentwickler

Neue Chancen für Indie-Entwickler: Playstrict bringt kreative Spiele auf Android und iOS.

Warschau/Monaco, 15. Oktober 2025

Carlson Investments SE freut sich, ihr Portfoliounternehmen Playstrict vorzustellen – eine dynamische Wachstumsplattform für Mobile Gaming, die darauf ausgerichtet ist, unabhängige Spieleentwickler zu fördern und innovative Titel einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

Playstrict fungiert als zentrale Plattform für die Entdeckung und Veröffentlichung mobiler Spiele auf Android und iOS. Von klassischen textbasierten Abenteuern bis hin zu modernen Puzzle- und Netzwerkspielen bietet die Plattform den Nutzerinnen und Nutzern eine vielfältige Auswahl an Spielerlebnissen – alles an einem Ort.

Für indie Entwickler bietet Playstrict die Möglichkeit, ihre Spiele kostenlos selbst zu veröffentlichen und damit Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt zu erreichen – ohne finanzielles Risiko. Durch die Vereinfachung des Veröffentlichungsprozesses und die direkte Verbindung zwischen Entwicklerinnen, Entwicklern und der Gaming-Community unterstützt Playstrict Kreativität, Sichtbarkeit und gemeinsames Wachstum in einem stark wettbewerbsorientierten Markt.

Mit Playstrict erweitert Carlson Investments SE ihr Engagement im Bereich digitale Unterhaltung und Mobile Gaming, um innovative Lösungen zu fördern, die Kreativität und Technologie miteinander verbinden.

Über Playstrict

Playstrict ist eine Plattform für Mobile-Gaming-Wachstum, die unabhängigen Entwicklerinnen und Entwicklern ermöglicht, ihre Spiele kostenlos zu veröffentlichen und ein globales Publikum zu erreichen. Ziel ist es, Entdeckung und Distribution zu vereinfachen und kreative Entwickler direkt mit Spielerinnen und Spielern zu vernetzen, die auf der Suche nach neuen und vielfältigen Gaming-Erlebnissen für Android und iOS sind.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Risikohinweis

Diese Mitteilung – stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar – ist mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts – garantiert keine zukünftigen Erträge – vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

WIR SIND BÖRSENNOTIERT, UNSERE AKTIEN KÖNNEN GEHANDELT WERDEN AN:

Warsaw Stock Exchange (PLN): CAI, PLHOTB000011

Frankfurt Stock Exchange (EUR): 2HB (FRA), PLHOTB000011

Munich Stock Exchange (EUR): 2HB (MUN), PLHOTB000011

Stuttgart Stock Exchange (EUR): 2HB (STU), PLHOTB000011

GETTEX Exchange (EUR): 2HB (GET), PLHOTB000011

WKN: A0RNWQ

Pressekontakt:

Managementbüro

Carlson Investments SE

ir@carlsonvc.com

www.carlsonvc.com

