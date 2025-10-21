Carlson VC: Nutrix AG unter Europas Top-Start-ups

Nutrix AG wurde im Rise Europe Startup Landscape 2025 als eines der vielversprechendsten HealthTech-Start-ups Europas ausgezeichnet

Warschau/Monaco, 21. Oktober 2025

Carlson Investments SE freut sich bekanntzugeben, dass ihr Portfoliounternehmen Nutrix AG, ein Schweizer Innovator im Bereich Digital Health, als eines der vielversprechendsten Scale-ups Europas im Rise Europe Startup Landscape 2025 ausgezeichnet wurde – einer Initiative, die Start-ups würdigt, die das Potenzial haben, zu globalen Marktführern in Technologie und Innovation zu werden.

Das Rise Europe Startup Landscape vereint herausragende junge Unternehmen aus 14 europäischen Ländern und rückt jene in den Fokus, die die Zukunft des Kontinents in Bereichen wie KI, HealthTech, ClimateTech und Robotik gestalten. Die von Maria Hahn gegründete Nutrix AG entwickelt KI-gestützte digitale Gesundheitslösungen, die Menschen befähigen, ihr Wohlbefinden durch kontinuierliche und nicht-invasive Dateneinblicke zu überwachen und zu verbessern.

Die Auswahl von Nutrix unterstreicht sowohl die starke technologische Basis und internationale Wachstumsstrategie des Unternehmens als auch das Engagement von Carlson Investments SE, visionäre Gründerinnen und Gründer zu unterstützen, die Innovationen mit greifbarem Nutzen vorantreiben.

Die Rise Europe Initiative vereint führende Innovationszentren, Investoren und akademische Partner, um das europäische Unternehmertum zu stärken. Das nächste Rise Europe Summit findet im Mai 2026 in Lissabon statt.

Über Nutrix AG

Nutrix AG ist ein Schweizer Healthcare-Unternehmen, das KI-gestützte Lösungen für die nicht-invasive Gesundheitsüberwachung entwickelt. Ursprünglich auf die Glukoseerkennung im Speichel zur Unterstützung des Diabetesmanagements fokussiert, verfolgt Nutrix das Ziel, Anwendern durch zugängliche und schmerzfreie Messmethoden die Prävention und das Management chronischer Erkrankungen zu erleichtern.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Risikohinweis

Diese Mitteilung – stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar – ist mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts – garantiert keine zukünftigen Erträge – vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

