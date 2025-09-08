Carlson VC: Bpower2 stärkt App-Entwicklung mit EU-Mitteln

Carlson Investments SE: Bpower2 treibt App-Entwicklung und KI-Integration mit der EU-geförderten SMART DEVELOPER-Initiative voran.

Warschau/Monaco, 8. September 2025

Carlson Investments SE freut sich, die aktive Teilnahme seiner Portfoliogesellschaft Bpower2 an einer von der Europäischen Union kofinanzierten Initiative hervorzuheben, die die Bemühungen des Mazowischen ICT-Clusters in den Bereichen digitale Transformation und Internationalisierung unterstützt. Im Rahmen dieser Initiative hat Bpower2 das SMART DEVELOPER-Projekt gestartet, ein innovatives System zur Gestaltung und Entwicklung sowohl einfacher als auch komplexer Anwendungen mit KI-Integration und Unterstützung gängiger Tools wie ChatGPT sowie anderer API-basierter Lösungen.

EU-Förderprogramm

Das übergeordnete Programm, mit dem Titel „Entwicklung des Dienstleistungsangebots des Mazowischen ICT-Clusters im Bereich digitale Transformation und Internationalisierung des Produktangebots des Clusters auf Auslandsmärkten“, wird von der Europäischen Union im Rahmen der Initiative Europäische Fonds für die Moderne Wirtschaft (FENG) kofinanziert. Mit einem Gesamtvolumen von 3 Mio. EUR, davon über 1,5 Mio. EUR aus EU-Mitteln, zielt das Projekt darauf ab, Unternehmen des Mazowischen ICT-Clusters bei der digitalen Transformation, der internationalen Expansion und der Steigerung ihrer globalen Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen.

SMART DEVELOPER

Im Rahmen dieser gemeinsamen Cluster-Initiative entwickelt Bpower2 Infrastruktur und innovative Tools für Softwareentwickler und Startups. Der SMART DEVELOPER-Dienst unterstützt Unternehmen dabei, Anwendungen mit minimalem Programmieraufwand zu entwerfen und anzupassen, Produkte schneller auf den Markt zu bringen und die Nutzung digitaler Werkzeuge zu erleichtern. Dies steigert die Effizienz und fördert das Ziel des Mazowischen ICT-Clusters, die globale Präsenz seiner Mitglieder zu stärken. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt für Bpower2, insbesondere durch den Einsatz von KI, um die Erstellung von Anwendungs- und Service-Mock-ups zu erleichtern und die nahtlose Verbindung mit beliebten KI-Plattformen wie ChatGPT zu ermöglichen.

Über Bpower2

Bpower2 ist ein Startup, das innovative Softwarelösungen anbietet, um Unternehmen bei der Modellierung von Geschäftsprozessen, der Automatisierung von Arbeitsabläufen und der schnellen Anpassung an sich verändernde Marktanforderungen zu unterstützen. Die Plattform Bpower2 Multiplanner optimiert Kommunikation, Aufgabenmanagement und Leistungsüberwachung und steigert die Produktivität sowohl in Vor-Ort- als auch in Remote-Arbeitsumgebungen. Mit Büros in Großbritannien und Polen ermöglicht Bpower2 Organisationen in ganz Europa, ihre Effizienz zu maximieren.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

