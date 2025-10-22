Carlson VC: AutonomyNow gewinnt Innovationspreis 2025

AutonomyNow“s ADAS Streamlined gewinnt den Busworld Innovation Award 2025 und setzt neue Maßstäbe für Sicherheit im öffentlichen Verkehr

Warschau/Monaco, 22. Oktober 2025

Carlson Investments SE freut sich bekanntzugeben, dass sein Portfoliounternehmen AutonomyNow den Busworld 2025 Innovation Voting Award gewonnen hat. Damit wird das bahnbrechende ADAS Streamlined System des Unternehmens als eine der bedeutendsten technologischen Entwicklungen im Bereich der Sicherheit von Nutzfahrzeugen ausgezeichnet.

Nach der erfolgreichen Präsentation und Teilnahme an der Podiumsdiskussion auf der Busworld 2025 in Brüssel wurde AutonomyNow sowohl von der offiziellen Busworld-Jury als auch von den Messebesuchern geehrt, die ADAS Streamlined zur „Innovation of Choice“ wählten. Die Auszeichnung unterstreicht die wachsende Nachfrage der Branche nach skalierbaren, intelligenten Fahrerassistenzsystemen, die den öffentlichen Verkehr sicherer und effizienter machen.

ADAS Streamlined kombiniert Radar- und Multi-Kamera-Sensorik mit fortschrittlichen neuronalen Netzwerken und ermöglicht Funktionen wie autonome Notbremsung, Totwinkelüberwachung und Echtzeit-Objekterkennung. Entwickelt für den Bus- und Reisebusmarkt, bringt das System High-End-Sicherheitsfunktionen auf eine breitere Fahrzeugpalette und beschleunigt die Einführung der nächsten Generation von Mobilitätstechnologien. Carlson Investments SE gratuliert dem Team von AutonomyNow zu diesem Erfolg und bestätigt damit die führende Rolle des Unternehmens bei der Entwicklung autonomer Sicherheitssysteme sowie seinen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft intelligenter Mobilität.

Über AutonomyNow

AutonomyNow ist ein polnisches Technologieunternehmen, das sich auf autonome Hard- und Softwaresysteme für Nutzfahrzeuge spezialisiert hat. Das ADAS-System für Stadtbusse integriert Radar- und Kamerasensoren mit fortschrittlichen neuronalen Netzalgorithmen und ermöglicht so eine schnelle und zuverlässige Erkennung von Verkehrsteilnehmern und Hindernissen. Mit Expertise in Wahrnehmung, Bewegungsplanung, Systemsteuerung und Diagnostik entwickelt AutonomyNow Technologien, die neue Maßstäbe für Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Mobilität setzen.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Risikohinweis

Diese Mitteilung – stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar – ist mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts – garantiert keine zukünftigen Erträge – vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

