Carlson SE: AutonomyNow zeigt innovative ADAS-Technologie

Auf der Busworld 2025 am 7. Oktober präsentiert AutonomyNow sein führendes ADAS-System für sichere und smarte Nutzfahrzeuge

Warschau/Monaco, 22. September 2025

Carlson Investments SE gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen AutonomyNow, ein polnischer Entwickler von Sicherheitssystemen für Nutzfahrzeuge, auf der Busworld 2025 in Brüssel vertreten sein wird.

AutonomyNow-CEO und Chief Innovation Officer Micha Wendeker nimmt am 7. Oktober 2025 am Panel „Evaluation and Amendments on the General Safety Regulation II“ teil. Die Diskussionsrunde bringt Vertreter der Europäischen Kommission, des European Transport Safety Council, der Europäischen Transportarbeiter-Föderation sowie Branchenexperten zusammen. Ziel ist es, den Einsatz neuer Technologien mit regulatorischen Rahmenbedingungen abzustimmen und so die Verkehrssicherheit in Europa zu verbessern.

Als offizieller Sponsor der Debatte stellt AutonomyNow sein Fahrerassistenzsystem (ADAS) für Busse und Reisebusse vor. Die Lösung kombiniert Radar, Multikamerasensoren und neuronale Netze, um Verkehrsteilnehmer und Hindernisse in Echtzeit zuverlässig zu erkennen. Funktionen wie Totwinkelüberwachung, automatisches Notbremsen, Spurhalteunterstützung und Müdigkeitswarnungen tragen zur Unfallvermeidung bei und erhöhen die Sicherheit im öffentlichen Verkehr.

Carlson Investments SE unterstützt AutonomyNow dabei, sowohl technologische Innovationen als auch regulatorische Entwicklungen aktiv mitzugestalten. Die Teilnahme an der Busworld-Debatte unterstreicht die Rolle des Unternehmens als Impulsgeber für sichere und nachhaltige Mobilität.

Über AutonomyNow

AutonomyNow ist ein polnisches Technologieunternehmen, das autonome Hard- und Softwaresysteme für Nutzfahrzeuge entwickelt. Das firmeneigene ADAS-System kombiniert Radar- und Kamerasensoren mit neuronalen Netzen, um Verkehrsteilnehmer und Hindernisse zuverlässig zu erkennen. Mit Kompetenzen in Wahrnehmung, Planung und Steuerung setzt AutonomyNow neue Maßstäbe für Sicherheit und Zuverlässigkeit im öffentlichen Verkehr.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Risikohinweis

Diese Mitteilung – stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar – ist mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts – garantiert keine zukünftigen Erträge – vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

WIR SIND BÖRSENNOTIERT, UNSERE AKTIEN KÖNNEN GEHANDELT WERDEN AN:

Warsaw Stock Exchange (PLN): CAI, PLHOTB000011

Frankfurt Stock Exchange (EUR): 2HB (FRA), PLHOTB000011

Munich Stock Exchange (EUR): 2HB (MUN), PLHOTB000011

Stuttgart Stock Exchange (EUR): 2HB (STU), PLHOTB000011

GETTEX Exchange (EUR): 2HB (GET), PLHOTB000011

WKN: A0RNWQ

Pressekontakt:

Managementbüro

Carlson Investments SE

ir@carlsonvc.com

www.carlsonvc.com

Carlson Investments SE unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Firmenkontakt

Carlson Investments SE

Aleksander Gruszczyński

72 Sienna 6

00-833 Warschau

+48 662 98 99 99



https://carlsonvc.com/

Pressekontakt

Carlson Investments SE

Karolina Zurawska

72 Sienna 6

00-833 Warschau

+48 662 98 99 99



https://carlsonvc.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.