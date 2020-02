Carlo Milano transparenter Automatik-Taschenschirm

Trocken bleiben und Durchsicht bei Regen und Wind

– Transparentes Dach für vollen Durchblick

– Bruch- und windsicher dank stabilem Gestell

– Bequemes Öffnen per Knopfdruck

– Große Spannweite: 100 cm

– Leicht und kompakt verstaubar

Verlässlich bei Wind und Wetter: Mit seinem stabilen Stahl-Fiberglas-Gestell und der 8-fachen

Verstrebung leistet der Regenschirm von Carlo Milano lange Zeit starke Dienste. So ist man bei

jedem Regenwetter stets trocken unterwegs. Per Knopfdruck öffnet man den Taschenschirm ganz

einfach!

Den Durchblick behalten: Dank durchsichtigem Dach ist man sicher unterwegs. Der Schirm

verdeckt nicht die Sicht, wenn man ihn z.B. bei peitschendem Regen vor sich hält. Fußgänger,

Autos und andere Hindernisse hat man so immer im Blick.

Kompakt verstaubar: Ist der Schirm zugeklappt, passt er locker in die Handtasche oder den

Rucksack. Damit ist man bei spontanen Wolkeneinbrüchen jederzeit bestens vorbereitet.

– Öffnet sich automatisch per Knopfdruck

– Robust und langlebig: Gestell aus Stahl und Fiberglas, 8-fache Verstrebung

– Transparentes Schirmdach mit schwarzen Einfassband: für vollen Durchblick

– Kunststoff-Griff mit Anti-Rutsch-Beschichtung

– Praktische Armschlaufe zum bequemen Tragen

– Mit Hülle kompakt verstaubar: passt auch in Handtasche und Rucksack

– Material Bespannung: 100 % Kunststoff (POE)

– Maße geöffnet (Ø x H): 100 x 55 cm, geschlossen (Ø x H): 5,5 x 29 cm, Gewicht: 370 g

– Taschenschirm inklusive Aufbewahrungshülle

Preis: 11,95 EUR

Bestell-Nr. NX-8329-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX8329-5005.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

