Carlo Milano Regenwolke-Luftbefeuchter

Luftbefeuchter mit Regentropfen-Effekt für eine entspannte Atmosphäre

Der Luftbefeuchter von Carlo Milano sorgt nicht nur für frische Luft in den Räumen, sondern schafft mit sanftem Regentröpfchen-Effekt und der stimmungsvollen Regenwolke mit LED-Farbwechsel eine beruhigende Atmosphäre.

Per Zeitschalt-Funktion lässt sich festlegen, wann der Luftbefeuchter arbeitet. Das vermeidet trockene Heizungsluft in allen Räumen der Wohnung. So kann man besser atmen und fühlt sich gleich wohler.

Sanfte Klänge wie Regenschauer, Ozeanwellen, Sommernacht, weißes Rauschen oder ruhige Strömung sorgen für Entspannung.

– Luftbefeuchter mit Regentropfen-Effekt

– Regenwolken-Design mit LED-Farbwechsel

– Timer-Funktion: einstellbar von 15 bis 60 Minuten

– 5 verschiedene Naturgeräusche: Weißes Rauschen, Regenschauer, Ozeanwellen, ruhige Strömung, Sommernacht

– Wasserbehälter mit 250 ml Füllvolumen

– Stromversorgung über USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 157 x 126 x 126 mm, Gewicht: 322 g

– Luftbefeuchter inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

Der Regenwolke-Luftbefeuchter von Carlo Milano ist bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-1408 zum Preis von 19,99 Euro erhältlich.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/eWeRQLg5abLG53Q

