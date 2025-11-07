Luftbefeuchtung kombiniert mit dekorativem Tropfen- und Lichteffekt

– Mit Anti-Schwerkraft-Effekt und LED-Beleuchtung

– Wasserbehälter mit Füllvolumen von 500 ml

– Automatische Abschaltung bei leerem Wassertank

– Ultraleise dank Vernebelung

– Inklusive USB-Ladekabel

– Verdunstungsvolumen: bis zu 32 ml pro Stunde

Der Anti Schwerkraft Effekt des Luftbefeuchters von Carlo Milano lässt die Wassertropfen scheinbar schwerelos schweben, während ein sanftes LED Leuchten das Bild in ein beruhigendes Licht taucht. Dieses eindrucksvolle Licht Wasser Spiel fügt sich harmonisch in Wohn und Schlafräume ein und fördert die Entspannung.

Ein im Gerät integrierter Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 500ml erlaubt längere Einsatzzeiten, ohne dass ständiges Nachfüllen nötig ist. Die permanente Luftbefeuchtung sorgt für ein behagliches Raumklima, sei es während der Nacht oder beim Arbeiten.

Eine eingebaute Sicherheitsvorrichtung beendet den Betrieb sofort, sobald der Wassertank leer ist. Damit wird ein Trockenlauf selbst bei unbeaufsichtigtem Betrieb verhindert.

Dank der nahezu geräuschlosen Luftreinigung ist das Gerät besonders gut für den Einsatz in Schlaf- und Wohnräumen geeignet.

– Anti-Schwerkraft-Effekt

– LED-Beleuchtung

– Wasserbehälter mit Füllvolumen von 500 ml

– Automatische Abschaltung bei leerem Wassertank

– Ultraleise Vernebelung: ideal für Schlaf- und Arbeitszimmer

– Verdunstungsvolumen: bis zu 32 ml Wasserverdunstung pro Stunde

– Stromversorgung: lädt über USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 212 x 104 x 104 mm, Gewicht: 322 g

– LED-Luftbefeuchter inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

Der Carlo Milano Antigravity-LED-Luftbefeuchter ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-1407-625 zum Preis von 22,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

