CARICA von RTA – Induktions-Ladeschale für Fiat Ducato

Mit CARICA, einer innovativen Ladestation von Zubehörspezialist RTA, lassen sich Handys bequem kabellos aufladen.

Wer den Akku seines Mobiltelefons während der Fahrt aufladen will, kennt das Problem: Lästiges Hantieren mit dem Ladekabel, die Suche nach einem freien Steckplatz am Armaturenbrett und dann – Kabelgewirr im Cockpit, das auf langen Fahrten im Reisemobil oder Nutzfahrzeug besonders störend, ja sogar gefährlich sein kann. Gute Nachrichten gibt es nun für die Besitzer eines Fiat Ducato, Peugeot Boxer oder Citroen Jumper. Der österreichische Zubehörspezialist RTA bringt jetzt eine innovative Induktions-Ladeschale auf den Markt: CARICA, eine Ladeablage, die sich passgenau ins Armaturenbrett integriert und ein komfortables kabelloses Aufladen ermöglicht.

BEQUEMES AUFLADEN

Ob Android oder Apple, CARICA speist jedes Handy, das für induktives Laden nach dem Qi Standard geeignet ist. Einfach nur das Smartphone auf die Ladestation legen – die elektrische Energie wird dann über Spulen im Inneren des Induktionsladers kabellos an die Qi Ladespulen im Smartphone übertragen. CARICA verfügt über drei integrierte Spulen – das vergrößert die Auflagefläche, sorgt so für Ladesicherheit und garantiert ein optimales “Auftanken” in jeder Position des Handys.

Bei CARICA lässt sich der Ladevorgang mit einer Ein- und Ausschalttaste steuern, um ein Tiefentladen, Dauer- oder Überladen gezielt zu verhindern und damit auch die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

SCHÜTZT DAS SMARTPHONE

CARICA passt perfekt ins Ducato Armaturenbrett – ohne mit den großen 9″ Displays einiger neuerer Multimedia-Navis zu kollidieren. Die verschließbare Abdeckung verhindert ein Heraus- oder Verrutschen des Mobiltelefons während der Fahrt. “Unter der Haube” versteckt, ist das Smartphone wirksam vor neugieren Blicken geschützt.

EINFACHE INSTALLATION

Der Einbau von CARICA ist kinderleicht: Den originalen Aufstellhalter gegen die hochwertige, schick designte Ladestation austauschen, CARICA per Plug & Play ans Bordnetz anschließen – fertig. Entsprechende fahrzeugspezifische Kabel sind bereits im Lieferumfang enthalten.

ZUSÄTZLICHE ANSCHLÜSSE

CARICA ist in zwei Varianten lieferbar, die nicht nur induktives Laden unterstützen. Beide CARICA Varianten verfügen zusätzlich über zwei Steckplätze zum Anschluss von Zusatzgeräten für ein im Fahrzeug integriertes Multimedia-Navigationsgerät oder Autoradio. Diese zusätzlichen Ports sind gerade dann echte Problemlöser, wenn sich die USB / HDMI / AUX-In Anschlüsse des Steuergeräts an der Geräterückseite befinden.

Die CARICA Variante 1 (Art. Nr. 700.0701.0001) verfügt über ein USB- und ein HDMI- Verlängerungskabel, Variante 2 (Art. Nr. 700.0701.0002) über ein USB- und ein Klinke / AUX-Port-Verlängerungskabel. Der Verkaufspreis für beide CARICA Versionen beträgt jeweils 149.- Euro.

CARICA wird exklusiv von RTA Mobile Electronics, im österreichischen Oberndorf gelegen, vertrieben. RTA Mobile Electronics ist eingetragenes Warenzeichen der PMA Mobile Electronics GmbH. Die Entwicklungs- und Vertriebsfirma ist Spezialist für Zubehör in den Bereichen Car HiFi, Multimedia und mobile Kommunikation, zum Portfolio gehören beispielsweise CAN Bus und Lenkradadapter, Blendensets oder DAB+ Signalverstärker. Mit dieser Produktpalette ist RTA in Europa einer der führenden Spezialisten.

RTA vertreibt seine Produkte europaweit exklusiv über den Fachgroß- und Einzelhandel.

