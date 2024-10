CAPITAL SUISSE emittiert Bond „Zakspeed Classic 8,250%“

In der außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte eines deutschen Motorsport-Rennteams wird in diesem Herbst 2024 ein „neues digitales Kapitel“ aufgeschlagen

Die Zakspeed Classic GmbH unter der Geschäftsleitung von Philipp Zakowski, Sohn des legendären Zakspeed Gründers Erich Zakowski, hat am 05. September 2024 mit dem Finanzdienstleister CAPITAL SUISSE einen Rahmenvertrag zur Emittierung und Herausgabe eines Security-Tokens unterzeichnet.

Bond „Zakspeed Classic 8,250% p.a.“

Die geplante Unternehmensanleihe mit einem beabsichtigten Volumen von EUR 5.000.0000 wird mit einer attraktiven Festverzinsung von 8,250% p.a. und einer Laufzeit bis zum Jahr 2029 einem breitgestreuten Investoren-Publikum vorgestellt werden. Zum Laufzeitende ist ein Abschlussbonus in Höhe von 10,000% beabsichtigt.

Mit den Einnahmen plant Zakspeed die Wiederauflage des legendären Rennwagens, Zakspeed Ford Turbo Capri, in einer limitierten Edition von nur fünf Exemplaren. Es besteht generell in der Motorsport-Szene eine enorm hohe Nachfrage zu authentischen und seltenen klassischen Rennwagen. Das Angebot ist jedoch begrenzt und Grundlage, letztmalig fünf Zakspeed Ford Turbo Capri zu produzieren und gewinnbringend zu veräußern. Alleinstellungsmerkmal von Zakspeed Classic ist die einzigartige Kombination aus Produktexklusivität und Markenreputation.

Geschäftsführer Philipp Zakowski sagt: „Mit dieser neuen Art der Unternehmensanleihe in Form eines digitalen Wertpapiers wird es uns gelingen, die Finanzierungsstruktur von Zakspeed Classic zukunftsweisend neu auszurichten. Damit wird ein Meilenstein in der Welt des Automobilrennsports geschaffen. Schließlich wird es sich um die erste digitale Währung basierend auf Blockchain-Technologie in der Motorsport-Szene handeln“.

Die Ausgabe der Unternehmensanleihe in Form von digitalem Token ist für Ende Oktober 2024 vorgesehen. Im Rahmen des neueingeführten elektronischen Wertpapiergesetzes (eWpG), wird die Anleihe am regulierten Finanzmarkt mit einer Internationalen-Wertpapierkennnummer (ISIN) gelistet und einer Stückelung von EUR 1.000 angeboten werden. Für die Tokenisierung hat die PreEmissionsphase bereits begonnen.

Die Vorlage zur Bewilligung des gesetzlich erforderlichen Wertpapier-Informationsblattes (WIB) bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird in diesem Monat eingereicht. Es ist beabsichtigt, die TOKEN über ein öffentliches Erwerbsangebot einer breiten Masse an Automobilrennsportfans sowie kapitalanlageinteressierten Verbrauchern zugänglich zu machen.

Die Einreichung zur Vorlage des gesetzlich erforderlichen Wertpapier-Informationsblattes (WIB) steht zur Bewilligung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch bevor. Erst nach Bewilligung und offizieller Veröffentlichung der Unternehmensanleihe können Interessenten das Wertpapier-Informationsblatt inkl. der Wertpapier-Kennnummer über die Website http://www.zakspeed.de/ abrufen. Ausdrücklicher Hinweis: Diese Pressemitteilung ist noch kein öffentliches Angebot – Änderungen vorbehalten!

