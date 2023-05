Capital Region USA und United Airlines setzen Countdown für die neue Nonstopverbindung von Berlin nach Washington, DC

Noch drei Wochen, dann hebt der erste Flieger von United Airlines vom Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) zum Washington Dulles International Airport (IAD) ab. Zwischen dem 26. Mai und dem 28. Oktober 2023 fliegt United Airlines täglich zwischen BER und IAD. Auf der Strecke wird eine Boeing 767-400ER eingesetzt, die über 39 United Polaris Flatbed-Business-Class-Sitze, 70 Plätze in Economy Plus sowie 131 Plätze in United Economy verfügt.

Gemeinsam mit einer hochrangigen Delegation aus der Capital Region USA hat der US-Carrier am 4. Mai 2023 den Countdown im Soho House Berlin gesetzt und die komfortable Nonstopverbindung sowie Neuigkeiten aus der US-Hauptstadtregion mit Washington, DC und den zwei angrenzenden Bundestaaten vorgestellt. Mit dabei waren Vertreter der Capital Region USA, der Virginia Tourism Corporation, des Maryland Office of Tourism und von Visit Frederick. Die Reisefachleute touren bereits die gesamte Woche durch Wien, München und Berlin, um Medienvertreter über neue Attraktionen, Hotels und Touren in der Region zu informieren.

Viele spannende Neuheiten in der US-Hauptstadtregion

Seit Ende vergangenen Jahres gibt es eine direkte Metroverbindung zwischen dem Washington Dulles International Airport und der Innenstadt von Washington, DC. Dadurch können Besucher die Metropole vom Flughafen aus nun in nur knapp 50 Minuten erreichen. Die Silver Line führt Gäste nicht nur direkt an die National Mall in der US-Hauptstadt, sondern auch zu attraktiven Urlaubszielen in Virginia vor den Toren von DC.

Nahe dem Airport in Chantilly, Virginia, entsteht derzeit der über 100 Hektar große National Botanic Garden mit dem größten Bambusgarten in den USA. Ebenfalls im Norden von Virginia wird im Sommer 2023 im Springfield Town Center auf fast 3.000 Quadratmetern das Lego Discovery Center eröffnet, das Groß und Klein ein interaktives Indoor-Erlebnis rund um die bunten Steine verschafft. Die historischen Warm Springs Pools im Omni Homestead Resort im Westen Virginias sind wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Bereits im Jahr 1761 wurde das Steinbecken des „Gentleman“s Bathhouse“ erbaut; damit ist es das älteste Spa-Gebäude des Landes. Schon Thomas Jefferson badete in diesen heißen Quellen, weswegen sie zeitweise auch Jefferson Pools hießen.

In Maryland lässt sich die Chesapeake Bay, das größte Flussmündungsgebiet der USA, mit dem neuen Programm Chesapeake Bay Storytellers entdecken. Besucher können beispielsweise mit einem ortskundigen Führer die besten Angelplätze der Bucht kennenlernen, mit dem Kajak durch Sumpfgebiete paddeln oder sich bei einem Segeltörn den Wind um die Nase wehen lassen. Außerdem laden thematische Trails dazu ein, Maryland auf ganz besondere Weise zu erkunden. Dazu zählen der Maryland“s Fly Fishing Trail, der Ice Cream Trail oder der Visit Harfords Chocolate & Cheese Trail. Im Norden des Bundesstaates eröffnet im Sommer 2023 die Great Wolf Lodge mit 700 Suiten, die mit ihrem fast 12.000 Quadratmeter großen Indoor-Wasserpark perfekt für Familien geeignet ist.

Frederick County im Westen Marylands feiert in diesem Jahr seinen 275-jährigen Geburtstag. Rund um das Jubiläum gibt es das ganze Jahr über zahlreiche Events. Unter dem Motto „Hip & Historic“ verbindet Frederick ganz unterschiedliche Erlebnisse: eine Museen-Tour mit Besuch von angesagten Bars oder das Entdecken malerischer Landschaften kombiniert mit Outdoor-Abenteuern. Außerdem können Urlauber einzigartige Restaurants in historischen Gebäuden sowie lokale Shops und Boutiquen in Downtown Frederick erkunden. Dort entsteht in einer ehemaligen Mädchenschule das Visitation Hotel Frederick, ein Marriott Tribute Portfolio Hotel.

In der US-Hauptstadt hat nach einer umfassenden Renovierung der Ostflügel der National Gallery of Art mit zwei neuen Galerien und einer Dachterrasse für Outdoor-Skulpturen wieder eröffnet. Das meist besuchte der insgesamt 17 Smithsonian Museen, das National Air and Space Museum an der National Mall, ist ebenfalls mit acht neuen Ausstellungen und teils erstmals gezeigten Exponaten wieder für Besucher zugänglich. Mit mehr als 5.500 Werken wird im Oktober 2023 das National Museum of Women in the Arts ebenfalls wiedereröffnet.

