CAPANOVA unterstützt Aufforstungsprojekt im mittelhessischen Taunus

Die junge Lifestyle Brand, CAPANOVA, aus Neu-Isenburg hat ein neues Herzensprojekt.

Damit bringt CAPANOVA bereits sein drittes nachhaltiges Projekt auf den Weg und unterstützt mit dem gemeinnützigen Start-up PLANTED die regionale Aufforstung im Taunus, gelegen in Mittelhessen. Denn auch hier bei uns in Deutschland macht sich der Klimawandel durch heiße Sommer und die Ausbreitung von Schädlingen, in diesem Fall des Borkenkäfers, deutlich bemerkbar. Deshalb hat Benjamin Koch, Gründer der CAPANOVA GmbH, direkt selbst mit angepackt und zusammen mit PLANTED und einem Team aus rund 20 freiwilligen Helfern die letzten 100 von 10.000 neuen Bäumen am Standort gepflanzt.

Mit PLANTED hat CAPANOVA einen vertrauensvollen Partner gefunden, der transparent arbeitet und weiß, worauf es beim Aufforsten ankommt. Um auf volle Expertise vertrauen zu können, hat PLANTED zusätzlich einen Förster mit im Team. Mit ausreichend Abstand werden also die neuen Baumsetzlinge gepflanzt, jeder Baum bekommt einen Holzstab zur Stütze und einen Schutz, damit Waldtiere nicht die Blätter abfressen. So bleibt noch genügend Platz für weitere Baumarten, die durch Versamen entstehen sollen, und die natürliche Verjüngung des Waldes wird gefördert.

Um weitere Bäume zu pflanzen und einen klimastabilen Mischwald in Deutschland aufzubauen, spendet CAPANOVA für jede Produktbewertung, die das Unternehmen online erhält, jeweils einen Euro an PLANTED. Jeder der möchte, kann sich selbst ein Bild vom Aufforstungsprojekt machen und den neu gepflanzten Wald im Taunus besuchen kommen. Die Links zur Produktbewertung und der genaue Standpunkt sind auf www.capanova.com zu finden.

Haare – Styling – Natur – das ist CAPANOVA.

Capanova versteht sich als Spezialist rund um ein Haarstyling mit Inhaltsstoffen aus der Natur.

CAPANOVA ist eine Haarstylingserie für Männer und bietet dir das erste rein natürliche und vor allem zertifizierte Naturerlebnis für die Haare.

Bei Capanova werden ausschließlich die besten Inhaltsstoffe verwendet, die der Markt im Bereich Naturkosmetik zur Verfügung stellt, weshalb alle Produkte sogar mit dem bewährten NATRUE Siegel zertifiziert sind.

Alle CAPANOVA Produkte sind exklusiv zu finden unter: www.capanova.com

