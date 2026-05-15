CannabisRezept.Berlin erweitert BCPS®-System und baut Partnernetzwerk für medizinisches Cannabis aus

Mehr als 50 zusätzliche medizinische Cannabisblüten wurden neu BCPS®-klassifiziert. Neue internationale Partner, ein zusätzlicher Distributor und zwei weitere Apotheken stärken die profilbasierte Plattform aus Berlin.

Berlin, 13.05.2026 – CannabisRezept.Berlin baut seine Plattform für medizinisches Cannabis weiter aus und setzt dabei auf einen strukturierten Ansatz für mehr Klarheit, Vergleichbarkeit und Verfügbarkeitstransparenz im Markt. Im Mittelpunkt steht das BCPS® – Berliner Cannabis Profil-System, mit dem medizinische Cannabisblüten nicht nur über bekannte Namen, sondern vor allem über nachvollziehbare Profilmerkmale eingeordnet werden.

Im Zuge des Ausbaus wurden mehr als 50 zusätzliche medizinische Cannabisblüten neu in das BCPS®-System aufgenommen. Gleichzeitig wächst das Netzwerk hinter der Plattform: neue internationale Grower, ein zusätzlicher Distributor und zwei weitere Partnerapotheken erweitern das Partnernetzwerk rund um CannabisRezept.Berlin.

Der Hintergrund: Im Markt für medizinisches Cannabis wird häufig nach bekannten Sortennamen gesucht, während Verfügbarkeit, Charge, Hersteller und tatsächliches Profil variieren können. Genau hier setzt BCPS® an. Das System schafft eine profilbasierte Orientierung und verbindet Suchintention, medizinische Einordnung und apothekennahe Versorgung klarer miteinander.

„Der Markt braucht mehr Struktur und eine sauberere Verbindung zwischen Suchverhalten, medizinischer Einordnung und realer Verfügbarkeit“, sagt Venesa Fischer, Head of Innovation bei CannabisRezept.berlin. „Mit BCPS® schaffen wir einen Ordnungsrahmen, der den Weg zum Cannabis-Rezept klarer, nachvollziehbarer und praxisnäher macht.“

CannabisRezept.Berlin positioniert sich damit als Berliner Plattform an der Schnittstelle von digitalem Zugang, profilbasierter Orientierung und apothekenbasierter Versorgung. Ziel ist es, Nutzer:innen, Verordnern und Apotheken eine strukturiertere Orientierung im Markt für medizinisches Cannabis zu ermöglichen.

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