canacoon erneut als Top Company für 2026 ausgezeichnet

Beste Arbeitgeber für das kommende Jahr 2026

Nachdem canacoon bereits 2022, 2023, 2024 und 2025 zur Top Company erklärt wurde, erhält canacoon auch für das Jahr 2026 den kununu Top Company-Award für eine herausragende Unternehmenskultur.

Das Beratungsunternehmen für Informations- und IT Sicherheit freut sich darüber, das Siegel der „Top Company“ erneut von Kununu verliehen zu bekommen. Das jährlich verliehene Siegel prämiert die Unternehmen mit den besten Bewertungen und zeichnet damit Unternehmen mit hoher Mitarbeitendenzufriedenheit aus und wird ausschließlich auf Basis unabhängiger Bewertungen auf kununu vergeben.

Auch für 2026 erfüllen nur rund 5 Prozent der über kununu bewerteten Arbeitgeber die Voraussetzungen für die Einstufung als „Top Company“. Der Score basiert auf anonymen Bewertungen von Mitarbeitenden und ehemaligen Mitarbeitenden, die ihren Arbeitgeber in vielen unterschiedlichen Kategorien mit Sternen von eins bis fünf und mit kurzen Texten bewerten. Mit einer Bewertung von knapp über 4,9 von 5 liegt der Score von canacoon weit über den Mindestanforderungen des Siegels und signifikant über dem Durchschnittswert von 3,9 von 5 in der Consultingbranche. Die canacoon wurde darüber hinaus nicht nur von 77%, sondern von 100% der Personen, die eine Bewertung abgeben haben, als Arbeitgeber weiterempfohlen.

„Für eine große Anzahl Jobsuchender ist kununu die erste Anlaufstation, um sich über mögliche neue Arbeitgeber wie canacoon und deren Stärken und Schwächen in Führungs- und Arbeitskultur, Kommunikation, Teaming, Image und vieles mehr zu informieren – und letztendlich zu erfahren, wie bestehende und ehemalige Mitarbeitende die canacoon einschätzen“, erklärt Stefan Tewes, Geschäftsführer der canacoon. „Dass das Team der canacoon auf dieser Plattform weit über dem Branchendurchschnitt bewertet hat und canacoon in Folge seit 2014 immer wieder Top Company geworden ist, freut uns sehr und bestärkt uns weiterhin darin, unsere beschrittenen Wege weiter konsequent zu verfolgen.“

canacoon ist spezialisiert auf die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich von geschäfts- und lösungsorientierter Informations- und IT-Sicherheit. Zum Portfolio gehört die gesamte Kette der geschäftsorientierten security von der Ermittlung und Definition von Anforderungen, über die Entwicklung von Strategien, Analyse und Konzeption von Prozessen und effektivem Change Management bis hin zur technisch fundierten Beratung für die geschäfts- und risikogerechte Absicherung und Definition von Architekturen und Systemen. Nähere Infos unter auf der Webseite der canacoon unter www.canacoon.com/leistungen/

