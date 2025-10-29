CAN 2025: Zugang zu Tickets für Länder ohne biometrischen Reisepass

Weniger als zwei Monate vor dem Anpfiff des TotalEnergies Africa Cup of Nations Morocco 2025 kündigen das Organisationskomitee und die Confédération Africaine de Football (CAF) eine wichtige neue Maßnahme zugunsten der Fans an.

Ab dem 28. Oktober 2025 um 12:30 Uhr (Zentralafrikanische Zeit) können Staatsangehörige aus Ägypten, Tunesien, Südafrika und Sambia, die nicht über biometrische Reisepässe verfügen, nun die Option der manuellen Eingabe ihrer Daten in die Yalla-App nutzen.

Diese Initiative zielt darauf ab, den Zugang zu Tickets zu erleichtern und zu erweitern, indem mehr Fans die Möglichkeit erhalten, ihre Fan-ID zu erhalten, die eine unverzichtbare Voraussetzung für den Kauf von Tickets über die offizielle Ticket-App der CAF ist.

Erinnerung an das Verfahren:

– Beantragen Sie Ihre Fan-ID und Ihr eVisa/AEVM über die Yalla-App.

– Kaufen Sie Ihre Tickets auf der offiziellen Plattform der CAF: https://tickets.cafonline.com

Eine Fan-ID berechtigt zum Kauf eines einzigen Tickets pro Spiel.

Vorsicht vor Betrug:

Die CAF und das Organisationskomitee betonen, wie wichtig es ist, nur die offiziellen Kanäle zu nutzen:

– Yalla-App: https://www.yallamorocco.ma

– Ticket-Website: https://tickets.cafonline.com

– Alle anderen Plattformen sind nicht autorisiert und betrügerisch.

Spezieller Kundensupport:

Ein mehrsprachiges Support-Team (Arabisch, Englisch, Französisch) steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um alle Ihre Fragen zu beantworten:

– Telefon: +212 5 30 30 20 30

– E-Mail: info@yallamorocco.ma

Das Organisationskomitee bedankt sich herzlich bei den Fans, Medien, Delegationen und Partnern für ihr Engagement und bekräftigt sein Ziel, allen ein außergewöhnliches Erlebnis bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb in Marokko zu bieten.

