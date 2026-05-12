Campingaz macht die Fußballweltmeisterschaft zum globalen Food-Event

Wenn im Sommer 2026 die Fußballweltmeisterschaft Fans aus aller Welt begeistert, geht es längst nicht nur um das Spiel auf dem Platz. Die WM wird zum globalen Food-Event: Menschen kommen zusammen, feiern ihre Lieblingsmannschaften und entdecken dabei die kulinarischen Spezialitäten unterschiedlichster Länder. Ob Tacos aus Mexiko, koreanisches BBQ, mediterrane Grillgerichte oder unkompliziertes Fingerfood für den gemeinsamen Fernsehabend: Essen verbindet Menschen über alle Grenzen hinweg.

Campingaz begleitet diese besonderen Momente als Outdoor Cooking Companion und macht die kulinarische Weltreise zur WM ganz einfach erlebbar auf dem Balkon, im Garten, beim Camping oder beim gemeinsamen Public Viewing.

Outdoor Cooking trifft internationale Genussmomente

Gemeinsames Kochen und Essen gehört zur Fußballweltmeisterschaft genauso dazu wie spannende Spiele und lange Sommerabende. Campingaz bietet dafür flexible Lösungen.

Besonders die gasbetriebenen Campingaz® Planchas eignen sich ideal für internationale Streetfood-Gerichte und vielseitiges Outdoor Cooking. Ob saftig gegrilltes Gemüse, Fisch, Fleisch, Smash Burger, Tacos oder Tapas: Die großzügigen Grillflächen und die gleichmäßige Hitzeverteilung schaffen perfekte Voraussetzungen für kreative Gerichte aus aller Welt.

Mit Modellen wie der Plancha Othello oder der Plancha Sigma wird der Außenbereich zur internationalen Genusszone. Dank leistungsstarker Blue Flame Brenner und Even-Temp-Technologie erreichen die Planchas eine gleichmäßige Hitzeverteilung von über 300°C.

So wird die WM nicht nur zum sportlichen Highlight, sondern auch zur kulinarischen Reise durch die Küchen der Welt. Nahbar, spontan und perfekt abgestimmt auf moderne Outdoor-Momente.

Genuss für alle – flexibel und unkompliziert

Gerade im Sommer wird gemeinsames Essen zum Mittelpunkt jeder Begegnung. Ob Fleisch, Fisch oder vegetarische und vegane Alternativen: Outdoor Cooking bringt unterschiedliche Geschmäcker zusammen und schafft eine echte Gemeinschaft.

Campingaz setzt dabei auf Lösungen, die einfach in der Anwendung sind und sich flexibel an verschiedene Situationen anpassen – vom spontanen Balkonabend bis zur größeren Gartenrunde mit Freunden und Familie.

Alle Modelle sind schnell einsatzbereit und ermöglichen unkompliziertes Grillen ohne großen Vorbereitungsaufwand.

Perfekt gekühlt durch den WM-Sommer

Neben gutem Essen dürfen bei keinem Spiel die passenden Getränke fehlen. Mit den faltbaren Coleman® SNAP „N GO Kühlboxen bleiben Snacks und Drinks auch an heißen Spieltagen zuverlässig kühl.

Ob Campingurlaub, Festival oder Public Viewing: Die Kühlboxen kombinieren klassische Kühlleistung mit einem innovativen, platzsparenden Design. Erhältlich in drei Größen (33L, 42L und 52L), bieten sie ausreichend Platz. Ideal für kleine Ausflüge bis hin zur größeren Fanrunde. Dank des cleveren Klappsystems lassen sich die Boxen einfach zusammenfalten und verstauen, sinnvoll für unterwegs oder kleine Wohnräume. So bleiben Getränke und Grillgut auch bei sommerlichen Temperaturen über viele Stunden angenehm kühl, z.B. bei Verlängerungen oder Elfmeterschießen.

Coleman ist mit den SNAP „N GO Kühlboxen Gewinner des Red Dot Design Awards 2026.

Einfach, sicher und zuverlässig: Easy Clic Connect

Damit beim Outdoor-Kochen alles reibungslos funktioniert, setzt Campingaz auf durchdachte Technologien wie Easy Clic Connect. Das System ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Anschließen der Kartusche an den Kocher.Mit einem intuitiven Klick-Mechanismus lässt sich die Kartusche schnell befestigen und ebenso leicht wieder lösen. Die Technologie sorgt für zusätzlichen Komfort und mehr Sicherheit – ideal für entspannte Genussmomente während der Fußballweltmeisterschaft und darüber hinaus.

Weitere Informationen unter: https://www.campingaz.de/

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