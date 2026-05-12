Campcruisers launcht CMP-Plattform Biscotti CMP

Neue SaaS-Lösung aus Falkensee verbindet Consent Management, KI-gestützte Rechtstexte und internationale Skalierung – IAB Europe weist CMP ID 497 zu

Falkensee, 12. Mai 2026. Was als interne Eigenentwicklung für die eigenen Plattformprojekte begann, startet jetzt als eigenständiges Softwareprodukt: Die Campcruisers GmbH bringt mit Biscotti CMP ihre eigene Consent-Management-Plattform auf den Markt. Die cloudbasierte Lösung richtet sich an Webseitenbetreiber, Onlinehändler, Publisher und Agenturen, die Cookie-Consent, Datenschutz-Workflows und die Erstellung rechtlicher Website-Texte in einem System bündeln wollen.

Campcruisers mit Sitz in Falkensee in Brandenburg wurde am 8. Mai 2024 von Daniel Bosch und Dipl.-Ing. Philipp Marschall gegründet. Im Kern entwickelt das Unternehmen eine Onlineplattform für Wohnmobile, Campingplätze und künftig auch touristische Attraktionen. Ziel ist es, Campingfans die Buchung auch längerer Campingferien aus einer Hand zu ermöglichen – vom passenden Fahrzeug am Abfahrtsort über attraktive Campingplätze entlang der Route bis hin zu Tickets für touristische Highlights. Für dieses Modell brauchten die Gründer eine leistungsfähige CMP-Lösung – landläufig besser bekannt als Cookie-Banner-System. Weil die verfügbaren Angebote aus ihrer Sicht die eigenen Anforderungen nicht überzeugend genug abdeckten, begannen sie vor rund einem Jahr, zunächst für den Eigenbedarf eine eigene Lösung nebenbei zu entwickeln. Aus diesem internen Werkzeug wurde Schritt für Schritt ein eigenständiges Produkt. Vor knapp zwei Monaten stellte Campcruisers Biscotti CMP erstmals auf der Lifetime-Deal-Plattform earlybird.so vor, um Early Adopters zu gewinnen, Feedback aus dem Markt einzusammeln, Bugs zu beheben und neue Feature-Wünsche direkt in die Weiterentwicklung aufzunehmen.

Inzwischen läuft Biscotti CMP nach Unternehmensangaben bereits auf rund 100 Webseiten weltweit. Inhaltlich positioniert sich die Lösung deutlich breiter als ein klassisches CMP: Auf der Website beschreibt Campcruisers Biscotti CMP als „Consent Management Platform and Smart Legal Wizard“. Zum Leistungsumfang gehören neben Consent-Management auch eine KI-gestützte Legal Suite, ein AI Cookie Scanner, Geo-IP-Erkennung, White-Label-Funktionen für Agenturen, Consent Analytics und A/B-Tests.

Besonders auffällig ist die Verbindung aus Consent-Technologie und juristischer Basisautomatisierung. Laut Website unterstützt Biscotti CMP die Erstellung von mehr als 40 Dokumenttypen- darunter Impressum, Datenschutzerklärung, Cookie Policy, Terms of Service, DPA und DSA Notice. Die Plattform ist nach eigenen Angaben für eine Vielzahl an Jurisdiktionen ausgelegt und in39 Sprachen verfügbar. Hinzu kommen Unterstützung für Datenschutz-Frameworks wie GDPR/DSGVO, CCPA und LGPD sowie Funktionen wie Google Consent Mode v2 und TCF 2.3.

Auch beim Thema Integration baut Campcruisers das Produkt gezielt aus. Ein WordPress-Plugin ist bereits verfügbar, eine neue Version soll in den kommenden Tagen erscheinen. Die Veröffentlichung des Biscotti-Plugins für Shopify steht ebenfalls kurz bevor. Damit will Campcruisers Biscotti CMP noch einfacher in bestehende Web- und E-Commerce-Umgebungen bringen. Die Website verweist zudem auf einen klaren Fokus auf Agentur- und Business-Anwendungen, etwa mit White-Labeling, Sub-Accounts, Custom Domains und API-orientierten Funktionen.

Ein wichtiger Meilenstein in der aktuellen Entwicklung ist die Anerkennung im IAB-Umfeld: Biscotti CMP hat von IAB Europe die CMP ID 497 zugewiesen bekommen. Die offizielle Listung auf der IAB-Europe-Website wird im Laufe der Woche erwartet. Für Campcruisers ist das ein starkes Signal in Richtung Markt, Partner und Publisher-Ökosystem – zumal die Anforderungen des Transparency and Consent Framework 2.3 als hoch gelten.

„Die Anforderungen des IAB TCF 2.3 sind alles andere als trivial – wir hatten daran ganz schön zu knabbern. Umso mehr freut es uns, dass wir diesen Meilenstein geschafft haben und nun die CMP ID 497 erhalten haben. Der nächste wichtige Schritt ist jetzt die Google-Zertifizierung. Sie ist unter anderem relevant für die automatisierte Konfiguration im Google Tag Manager und eine wichtige Voraussetzung für bestimmte Advertising- und Publisher-Setups mit Google-Produkten wie AdSense“, sagt Dipl.-Ing. Philipp Marschall, Mitgründer von Campcruisers.

Tatsächlich verlangt Google für bestimmte Werbe-Setups im EEA, UK und in der Schweiz den Einsatz einer zertifizierten CMP, wenn Publisher personalisierte Werbung mit Google-Produkten ausspielen wollen. Parallel unterstützt der Google Tag Manager Consent-Mode-Signale und die Steuerung des Tag-Verhaltens auf Basis der Einwilligung. Damit wird die Google-Zertifizierung für CMP-Anbieter zu einem strategisch wichtigen nächsten Schritt im Markt.

Gleichzeitig betont Campcruisers, dass Biscotti CMP keine Rechtsberatung ersetzt. Die Plattform versteht sich als Softwarelösung, die Unternehmen bei der Erstellung und Pflege rechtlicher Texte unterstützt. Auch auf der Website weist Biscotti darauf hin, dass KI-generierte Dokumente Fehler enthalten können und keine professionelle Rechtsberatung ersetzen. „Wir sind Softwareentwickler und keine Kanzlei. Deshalb ist uns wichtig, klar zu sagen: Biscotti erbringt keine Rechtsberatung und kann sie auch nicht ersetzen. Wir empfehlen Nutzern immer, ihre Rechtstexte zusätzlich anwaltlich prüfen zu lassen. Perspektivisch möchten wir dafür direkt über die Plattform eine passende Möglichkeit schaffen, damit KI-generierte Rechtstexte auf Wunsch noch einmal anwaltlich abgesichert werden können“, sagt Daniel Bosch, Mitgründer von Campcruisers.

Für interessierte Webseitenbetreiber setzt Biscotti CMP auf einen niedrigschwelligen Einstieg. Unter www.biscotti-cmp.com steht ein Free Plan zur Verfügung, den das Unternehmen als kostenloses Einstiegspaket ohne Kreditkarte positioniert. Laut Website umfasst dieser Tarif unter anderem grundlegende Consent-Frameworks, Geo-IP-Detection, 39 Sprachen, einen Banner-Template-Ansatz sowie Generatoren für Impressum, Cookie Policy und Datenschutzerklärung.

Campcruisers ist eine neue Buchungsplattform für Camper und Individualurlauber, die von der Campcruisers GmbH aus Falkensee bei Berlin betrieben wird.

Campcruisers bietet Reisenden die Möglichkeit, nicht nur Wohnmobile, Wohnwägen und Hausboote zu mieten, sondern auch Campingplatzreservierungen vorzunehmen und Stellplätze auch privater Anbieter zu buchen.

Im Bereich der Fahrzeugvermietung arbeitet Campcruisers exklusiv mit gewerblichen Vermietern zusammen, um eine hohe Angebotsqualität sicherzustellen. Interessierte Vermieter, welche Campcruisers als Vertriebskanal erschließen möchten, können sich zwischen einem reinen Provisionstarifmodell oder einen Hybridmodell aus moderater Einstellgebühr und einer dafür vergünstigten Buchungsprovision entscheiden.

Campcruisers wurde im Mai 2024 gegründet und Ende Dezember 2024 als Public Beta released. Der kommerzielle Launch der Plattform erfolgte im Februar 2025.

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