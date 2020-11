CAMBRIDGE AUDIO PRÄSENTIERT LEISTUNGSSTARKE MONO-ENDSTUFE EDGE M: “GREAT BRITISH SOUND” IM DOPPELPACK

Cambridge Audio erweitert die vielfach ausgezeichnete Edge Serie um ein weiteres, audiophiles Familienmitglied. Mit der neuen Mono-Endstufe Edge M bietet das britische Traditionsunternehmen Transparenz und Klangtreue auf Referenzniveau mit Leistungsreserven fĂĽr noch so anspruchsvolle Lautsprecher. Die Endstufen sind von Eingang bis Ausgang vollständig symmetrisch aufgebaut und greifen auf die einzigartige Class XA-Verstärkungstechnologie zurĂĽck. Die Anzahl der Bauteile im Signalweg wurde beim Edge M auf ein Minimum reduziert. Zwischen der Musik und dem Hörer gibt es somit keine Barrieren – fĂĽr echten “Great British Sound”, bei dem nichts hinzugefĂĽgt und nichts weggelassen wird. Musikliebhaber mĂĽssen auch in diesen Tagen nicht auf die exzellenten Klangqualitäten der Flaggschiff-Reihe verzichten, denn Cambridge Audio bietet seine Edge Serie ab sofort auch online ĂĽber seine Fachhandelspartner und seinen eigenen Webshop zum Kauf an.

London, 18. November 2020 – Die britischen Klang-Spezialisten von Cambridge Audio haben sich mit der Edge Serie an den Rand des technisch Möglichen gewagt. Mit der Mono-Endstufe Edge M wird dieser Weg konsequent weiterverfolgt – fĂĽr “Great British Sound” in Reinform. Die Musik kommt dabei wie vom Interpreten gewĂĽnscht bei den Zuhörern an: rein, kraftvoll und ohne störende Interferenzen.

Kompromisslose Technik aus GroĂźbritannien

Während die Mono-Endstufe auf der Konstruktion der Stereo-Endstufe Edge W basiert, können Hörer mit einem Duo aus Edge M die doppelte Leistung abrufen. Ein originalgetreuer, dynamischer Klang mit noch weniger Verzerrungen ist das Ergebnis einer konsequenten Trennung der Verstärkung für rechten und linken Kanal in jeweils einem eigenen Gerät. Die Ausgangsleistung von beachtlichen 200 Watt an 8 Ohm je Kanal bietet dabei ausreichend Reserven, um auch die anspruchsvollsten Lautsprecher selbst in größeren Hörräumen mühelos anzutreiben. Durch die Trennung des linken und rechten Kanals in separate Geräte, beeinflusst das Netzteil außerdem so wenig wie nur möglich das Verstärker-Board. Da der Edge M vom Eingang bis zum Ausgang vollständig symmetrisch ist, werden Störeinflüsse auf ein Minimum reduziert.

Pure Leistung im edlen Gewand

Der Edge M setzt auf dieselbe zeitlose, minimalistische Designsprache wie die anderen Komponenten der Edge Serie. Die schwebend wirkende Deckplatte und ein Äußeres ohne Schnörkel bieten dabei elegante Akzente im Hörraum. Im Inneren der Mono-Endstufe steht Ordnung an erster Stelle: Die Ingenieure von Cambridge Audio haben hart daran gearbeitet, die Anzahl der Komponenten im Signalweg des Edge M zu minimieren. So steht nichts zwischen dem Hörer und der Musik. Das Geheimnis hinter den beeindruckenden Leistungswerten ist die innovative Class XA-Verstärkung von Cambridge Audio, die auch bei Edge A und Edge W Verstärkern eingesetzt wird. Diese Technik bietet die Klangqualitäten eines Class A-Designs, ist jedoch effizienter, da sie weniger Wärme erzeugt und gleichzeitig Übergangsverzerrungen aus dem hörbaren Bereich verschiebt. Durch die entgegengesetzt zueinander angeordneten Doppel-Ringkerntransformatoren werden elektromagnetische Einstreuungen eliminiert.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Mit der Präsentation der Edge Serie im Jahr 2018 feierte Cambridge Audio sein 50-jähriges Unternehmensjubiläum. Bei der Entstehung wurde dem erfahrenen Entwicklerteam kein Limit auferlegt. Herausgekommen ist ein Geschenk an alle Audio-Enthusiasten, die den “Great British Sound” seitdem wie nie zuvor erleben können. Ab sofort steht Edge M an der Spitze der kompromisslosen Geräte-Serie. Die Monoblock-Endstufe bietet maximale Klangtreue und markiert damit das neue Flaggschiff des britischen Traditionsunternehmens. Die Edge M Mono-Endstufen sind dabei auf ein perfektes Zusammenspiel mit dem Edge NQ Vorverstärker ausgelegt. Letzterer beherbergt die neueste Version der firmeneigenen StreamMagic Plattform und bietet anspruchsvollen Musikliebhabern digitalen Streaming-Genuss auf High-End-Niveau.

Allgemeine Informationen, Preise und VerfĂĽgbarkeit

Die Mono-Endstufe Edge M ist bei ausgewählten Edge Fachhändlern fĂĽr 4.364 Euro ab Dezember erhältlich (Preis inklusive 16% Mehrwertsteuer). Fachkundige Beratung vor Ort steht nicht nur bei der Referenzserie an erster Stelle. Um jedoch Freunden audiophilen Musikgenusses auch in diesen Tagen feinsten “Great British Sound” nach Hause zu bringen, bietet Cambridge Audio seine Edge Serie nun auch online ĂĽber seine Fachhandelspartner sowie ĂĽber den eigenen Webshop zum Kauf an.

