Cambium Networks stellt auf der Internorga 2024 WLAN-Lösungen für die Gastronomie vor

Verlässliches Gäste-WLAN und effiziente mobile Bestellungsaufnahme dank stabilem WLAN-Netzwerk

München/Hamburg, 07. Februar 2024 – Cambium Networks, ein führender weltweiter Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, nimmt vom 8. bis 12. März gemeinsam mit der 42 GmbH, einem IT-Provider für das Gastgewerbe, an der Internorga 2024 teil. Auf der internationalen Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie in Hamburg präsentiert Cambium seine Netzwerklösungen, die für vielfältige Anwendungsfälle im Gastgewerbe geeignet sind. Indoor und Outdoor WLAN Access Points stellen verlässliche Internetverbindungen für Gäste und Mitarbeiter sicher. Außerdem können WLAN-Netzwerke eine Basis für Systeme zur mobilen Bestellungsaufnahme und Bezahlung bilden. Ihre Lösungen präsentieren Cambium und die 42 GmbH auf der Internorga in Halle A3 an Stand 400.

Kostenloses und verlässliches WLAN in der Gastronomie ist mittlerweile zu einem Standard geworden, der für viele Gäste oftmals ein Kriterium bei der Auswahl von Restaurants, Cafes, Bars oder Hotels ist. Ist kein Netzwerk vorhanden oder ist das Netzwerk nicht performant genug, ist das für viele Gäste schon ein Ausschlusskriterium. Für Betriebe im Gastgewerbe ist es daher wichtig, über ein stabiles und verlässliches WLAN-Netzwerk zu verfügen, das die Gäste für unterschiedliche Anwendungen nutzen können.

Ein stabiles und flächendeckendes WLAN-Netzwerk hat außerdem den Vorteil, dass es auch für die Einführung einer mobilen Bestellungsaufnahme und Bezahlung genutzt werden kann. Dadurch lässt sich ein reibungsloserer Ablauf beim Service gewährleisten, der neben Zeitersparnis für die Mitarbeiter auch eine höhere Zufriedenheit der Gäste mit sich bringt. Damit die Daten zwischen mobilem Endgerät, das die Servicekräfte mit sich führen, und Kasse oder Küche ohne Probleme übermittelt werden, müssen allerdings auch die technischen Voraussetzungen stimmen.

Verlässliche Netzwerklösungen für die Gastronomie

Durch diese Anwendungen ergeben sich einige Anforderungen an WLAN-Lösungen für die Gastronomie. So müssen Netzwerke störungsfrei und auch bei vielen gleichzeitigen Nutzern reibungslos funktionieren sowie durchgehend hohe Bandbreiten und schnelle Geschwindigkeiten gewährleisten. Außerdem sollte das WLAN-Netzwerk eine einfache Anmeldung neuer Geräte unterstützen und große Bereiche abdecken – gegebenenfalls mehrere Stockwerke und auch Außenbereiche wie Terrassen oder Biergärten.

Cambium Networks bietet verschiedene WLAN Access Points für Innen- und Außenbereiche für die Anwendung im Gastgewerbe. Durch Richtfunk können Netzwerke außerdem um weitläufige Außenbereiche erweitert werden, was unter anderem für große Biergärten von Vorteil ist. Die Managementplattform cnMaestro ermöglicht eine übersichtliche Verwaltung des gesamten Netzwerks. Die 42 GmbH bietet Betrieben in allen Bereichen der Gastronomie und Hotellerie individuelle IT-Komplettlösungen, darunter Verwaltungssoftwares, mobile Endgeräte und Kassensysteme.

„Wir freuen uns auf die Internorga und darauf, gemeinsam mit der 42 GmbH unsere WLAN-Lösungen für das Gastgewerbe zu präsentieren“, sagt Tabatha von Kölichen, Regional Sales Director DACH, Benelux und Israel bei Cambium Networks. „Leistungsstarkes und verlässliches WLAN ist ein bedeutender Faktor für das Gastgewerbe. Unsere WLAN-Lösungen für die Gastronomie zeichnen sich insbesondere durch nahtloses Roaming und geringe Latenzzeiten aus.“

Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit Cambium Networks auf der Internorga 2024: https://go.cambiumnetworks.com/l/428442/2024-02-01/58plv7?Event_Request=Internorga2024

Für kostenlose Messetickets können Sie sich außerdem unter dach@cambiumnetworks.com melden.

