Calvià: Ganzjähriger Tourismus aus Mallorca

Calvià bringt die Kampagne „Calvià 365“ auf der ITB Berlin / Vier Säulen für ganzjährigen Tourismus: Luxusreisen, Gourmetreisen, Sport, Nachhaltigkeit

Eingebettet im Südwesten Mallorcas ist Calvià nur 20 Minuten vom Flughafen der Insel entfernt. Die Gemeinde Calvià ist ein bezaubernder Urlaubsort, der daran arbeitet, hochwertigen Tourismus mit Natur, lokaler Kultur und Respekt für die Umwelt zu verbinden. Auf der diesjährigen ITB Berlin wird Calvià seine neue Marketingkampagne vorstellen: „Calviá 365“.

Ziel der Kampagne ist es, die Abhängigkeit vom Sommertourismus in der Region zu verringern und das Image der Region bei lokalen und internationalen Gästen zu verbessern und zu diversifizieren. Die Kampagne konzentriert sich auf vier Säulen des Tourismusangebots von Calvià: Luxusreisen, Gourmetreisen, Sportreisen und Nachhaltigkeit.

Calvià genießt ein angenehmes Klima mit 300 Sonnentagen im Jahr. Die Winter sind mit einer Durchschnittstemperatur von 14 Grad Celsius sehr mild – perfekt zum Wandern oder für Kulturreisen. Mit 54 Kilometer malerischer Küste ist Calvià auch die Heimat eines der höchsten Gipfel Mallorcas, des Puig de Galatzo, der sich über 1.000 Meter über dem Meeresspiegel in der Sierra de Tramuntana erhebt.

Die Region hat 36 unberührte Strände, die ihre Küsten schmücken. Calvià ist stolz darauf, die Gemeinde mit der höchsten Anzahl von Q-Qualitätsflaggen auf den Balearen zu sein. Im Rahmen der Verlängerung der Tourismussaison wird Calvià eine Initiative starten, um 10 Monate im Jahr – von März bis November – Strandeinrichtungen wie Liegen, Sonnenschirme und Rettungsschwimmer zur Verfügung zu stellen. Dieser innovative Ansatz sorgt für ein erweitertes und verbessertes Stranderlebnis sowohl für Einheimische als auch für Besucher und ermutigt dazu, diese öffentlichen Räume länger zu nutzen.

Sportliche Gäste werden die Vorteile einer längeren Saison in Calvià genießen. Golfer können sich auf fünf verschiedene Plätze freuen, die alle das ganze Jahr über bespielbar sind. Neben einem riesigen Angebot an Sportmöglichkeiten, von Segeln über Tennis bis Fußball, bietet die Region auch rund 100 Kilometer Wanderwege und etwa 150 Kilometer Radwege. Dieses Netz erstreckt sich vom Meer bis zum Tramuntana-Gebirge und bietet die ideale Möglichkeit, Calvià im Frühling, Herbst oder frühen Winter zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden.

Neben den natürlichen Reizen der Region spielt auch das Veranstaltungsprogramm von Calvià eine wichtige Rolle in der „365“-Strategie. Weltklasse-Sportveranstaltungen wie der Challenge Paguera Mallorca Triathlon (der im Oktober in Paguera stattfindet) oder musikalische Spektakel wie das Mallorca Live Festival (das im Juni mit den Headlinern Pet Shop Boys und Blondie stattfindet) sind ein Highlight für Besucher und Einheimische gleichermaßen und locken neue Gästegruppen in die Region. Das ganze Jahr über finden außerdem traditionelle Landwirtschafts- und Volksfeste sowie Wochenmärkte mit lokalen Produkten statt.

Calviàs breite und vielfältige gastronomische Landschaft wird dafür eingesetzt, um anspruchsvolle Gäste anzuziehen. Die Region hat bereits zwei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants (Es Fum im St. Regis Mardavall Mallorca von Küchenchef Miguel Navarro und Sa Clastra im Castillo de Son Claret in Es Capdellà mit Küchenchef Jordi Canto).

Calvià ist die Heimat einer der bekanntesten gastronomischen Veranstaltungen Mallorcas, La Mostra Calvià, die zweimal im Jahr (im April und Oktober) stattfindet. Rund 40 Restaurants bieten für die Veranstaltung spezielle Degustationsmenüs an, die von traditionellen Gerichten bis hin zu den innovativsten Küchen reichen.

Das vorrangige Ziel der Fundación Calvià besteht in der Förderung des Fremdenverkehrs in Calvià durch die Organisation, Promotion und Realisation von Aktivitäten und Events von fremdenverkehrstechnischem, kulturellem, sozialem und sportlichen Charakter, die dazu beitragen Calvià als Fremdenverkehrsziel zu fördern.

