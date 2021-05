Callstel Profi-Stereo-Headset OHS-280 mit Bluetooth 5

Völlig kabellos in bester digitaler Qualität telefonieren und chatten

– Ideal für Telefonie und Chats

– Schwenkbares Mikrofon für beste Verständigung

– Bluetooth 5 mit bis zu 30 m Reichweite

– Bis zu 18 Stunden Sprechzeit

– Per Multipoint 2 Geräte gleichzeitig verbinden

Perfekt für Telefonie und Chats: Das Mikrofon richtet man ganz nach Bedarf aus. Und dank modernem Bluetooth 5 genießt man die Freiheit kabelloser Kommunikation mit bis zu 30 m Reichweite!

Besonders lange Sprechzeit: Der integrierte Akku liefert Energie für bis zu 18 Stunden Gesprächsdauer. Und zum Laden schließt man das Headset einfach an den PC oder an das USB-Netzteil des Smartphones an. Für noch mehr Komfort sorgt die separat erhältliche 2in1-Ladestation (s.u.).

Ideal auch für die musikalische Unterhaltung: Das Headset von Callstel sorgen für einen klasse Stereo-Sound. Und das Mikrofon nimmt man einfach ab. So genießt man seine Pausen oder startet in den Feierabend ganz entspannt mit seiner Wunschmusik.

Praktische Bedienung mit einer Hand: Über nur 4 Tasten nimmt man Gespräche an und ruft zurück, aktiviert die Sprachwahl, steuert die Lautstärke und Musikwiedergabe.

– Ideal für kabellose Telefonie und Voice-Chats z.B. über Skype

– Schwenkbares Mikrofon für beste Verständigung, abnehmbar

– Bluetooth 5 für kabellose Verbindung zu Smartphone, Tablet-PC, Handy und Bluetooth-fähigen PCs

– Extra-große Reichweite: bis 30 m

– Unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP, DID, HlD, PXP, FMP und BAS

– Multipoint-Unterstützung: 2 Geräte gleichzeitig verbinden

– Einfache Bedienung über 4 Tasten: für Gesprächssteuerung, Musik und Lautstärke

– Sprachwahl via Headset möglich (wenn von Handy / Smartphone unterstützt)

– Direkter Zugriff auf Sprachassistenten: kompatibel zu Siri und Google Assistant

– Größenverstellbarer Kopfbügel für bequemen Sitz

– Kopfhörerfrequenz: 20 – 20.000 Hz, Impedanz: 32 Omega

– Empfindlichkeit Mikrofon: -42 dB (+/- 3 dB), Kopfhörer: 99 dB (+/- 3 dB)

– Integrierter LiPo-Akku mit 410 mAh für bis zu 18 Std. Sprechzeit und 175 Std. Stand-by, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: ca. 145 x 185 x 72 mm, Gewicht: 164 g

– Stereo-Headset OHS-280 inklusive USB-Ladekabel, Audiokabel (2x 3,5-mm-Klinkenstecker) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107387538

Preis: 44,99 EUR

Bestell-Nr. HZ-3102-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-HZ3102-1050.shtml

Callstel 2in1-Ladestation und Ständer für Profi-Stereo-Headset OHS-280, schwarz

Das kabellose Headset bequem aufladen – mit Ablage für das Mikrofon

– 2in1: zum Laden und Aufbewahren des Headsets

– Separate Aufbewahrung für abnehmbares Mikrofon

– Elegantes Design in Schwarz

Das Headset jederzeit einsatzbereit halten: Bei Nichtgebrauch steckt man es einfach auf die schicke Ladestation. So wird es gleichzeitig auch sicher verwahrt.

Clevere Mikrofon-Ablage: Wenn man nur Musikhören möchte ohne dabei an Arbeit zu denken, nimmt man das Mikrofon vom Headset ab und steckt es in die praktische Halterung der Ladestation. So findet man es bei Bedarf schnell wieder. Und das ohne lange auf dem Tisch oder in irgendwelchen Schubladen suchen zu müssen!

– 2in1: zum Laden und Aufbewahren des Headsets

– Separate Aufbewahrung für abnehmbares Mikrofon

– LED-Ladeanzeige

– Elegantes Design in Schwarz

– Anschlüsse: USB-C-Stecker für Headset-Ladung, USB-C-Buchse für Ladekabel- / Netzteil-Anschluss (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 103 x 97 x 92 mm, Gewicht: 178 g

– Ladestation inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107387545

Preis: 7,99 EUR

Bestell-Nr. HZ-3103-625

Set aus Profi-Stereo-Headset OHS-280 und Ladestation

Callstel Profi-Stereo-Headset mit Bluetooth 5, 18-Std.-Akku & 2in1-Ladestation

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. HZ-3104-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/SXhJGfWX

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.