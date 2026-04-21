Callstel Mobiler Akku-Thermo-Labeldrucker ELD-105.app

Etiketten und Labels mobil vom Smartphone drucken

– Mobiler Etiketten-Drucker mit Bluetooth und kostenloser App für iOS und Android

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh, lädt per USB-C

– Ideal zum Beschriften von Gewürz-Gläsern, Ordnern, Kisten u.v.m.

– Inkl. Etiketten-Rolle mit selbstklebenden Etiketten: Etikettengröße: 15 x 30 mm

– Druckauflösung: 203 dpi, Druckgeschwindigkeit bis zu 15 mm/Sek.

– Kompatibel mit Etiketten-Rollen mit 40 mm Ø und 15 mm Breite

Der Thermo-Labeldrucker von Callstel ermöglicht schnelles und einfaches Beschriften von Ordnern im Büro, Vorratsdosen in der Küche oder Umzugskartons im gesamten Haus. Dank Akkubetrieb und kompakter Maße lässt sich das Gerät bequem an jeden Ort mitnehmen.

Die kostenlose App ermöglicht Etikettendesign mit wenigen Fingertipps. Schriften lassen sich auswählen, Symbole oder Grafiken hinzufügen und das Layout anpassen. Das fertige Etikett wird kabellos per Bluetooth an den Labeldrucker gesendet, der es in wenigen Augenblicken ausdruckt.

Im Lieferumfang befindet sich bereits eine Etikettenrolle mit 165 selbstklebenden Etiketten. Sofortiger Start und bessere Übersicht in Aktenregalen, Vorratskammern und Werkzeugschränken sind damit möglich.

– Mobiler Thermo-Labeldrucker mit Akku für Smartphone und Tablet-PC

-Ideal zum Kennzeichnen von Ordnern, Kisten, Gewürz-Gläsern, Vorratsbehältern, Schubladen, Werkzeugen u.v.m.

– Keine Tinte oder Toner nötig: druckt per Hitze auf Thermopapier

– Inklusive Etiketten-Rolle mit 165 weißen, selbstklebenden Etiketten zum direkten Loslegen: Thermopapier, Etiketten-Maße: je 15 x 40 mm

– Bluetooth 5.0 für kabellose Verbindung mit Mobilgerät, Reichweite: bis zu 10 m

– Kostenlose App für iOS und Android: zum Anpassen und Drucken von Etiketten

– Auswahl aus vielen verschiedenen Schriften, Symbolen und Grafiken

– Druck-Auflösung: 203 dpi (ca. 80 Bildpunkte/cm)

– Druck-Breite: bis max. 15 mm

– Druck-Geschwindigkeit: 15 mm/Sek.

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 5 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil und/oder Powerbank bitte dazu bestellen)

– Maße kompatible Etikettenrollen (Ø x B): 40 x 15 mm

-Maße: 88 x 73 x 34 mm, Gewicht: 185 g

-Thermo-Labeldrucker ELD-105.app inklusive Etiketten-Rolle mit 165 weißen, selbstklebenden Etiketten, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Der Callstel Mobiler Akku-Thermo-Labeldrucker ELD-105.app mit Bluetooth & App, 1.200 mAh ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7067-625 zum Preis von 19,99 EUR erhältlich.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/x9qEyLKWZjyHsYS

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