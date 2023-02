Callstel Headset mit Bluetooth 5, 6 Std. Sprechzeit, magnetisches Ladekabel

Mobiltelefonate sicher und freihändig führen – in bester Qualität

– Bequemes und sicheres Telefonieren

– Einfache Bedienung per Multifunktions-Taste

– Bis zu 6 Stunden Sprechzeit in bester Qualität

– Bluetooth 5 mit bis zu 10 m Reichweite

– Magnetischer Ladeanschluss für einfaches und komfortables Aufladen

Sicher und bequem telefonieren: Jetzt hat man beim Autofahren, am PC und bei anderen wichtigen

Tätigkeiten immer die Hände frei. So vermeidet man gefährliche Situationen.

Einfache Bedienung mit nur einem Finger: Dank der praktischen Multifunktions-Taste steuert man Anrufe,

Sprachwahl und Musik extra-komfortabel. Bei eingehenden Anrufen wird die Musik-Wiedergabe

automatisch gestoppt.

Extralange Sprechzeiten in bester Qualität: Dank ausdauerndem Akku telefoniert man bis zu 6 Stunden am

Stück und genießt bis zu 72 Stunden Stand-by. Und das alles in ausgezeichneter Qualität.

Praktisches Aufladen: Das In- Ear-Mono-Headset von Callstel lässt sich kinderleicht mit neuer Energie

versorgen. Der Ladeanschluss hält magnetisch am Headset. Und man spart sich umständliches Einstöpseln.

Das andere Ende des Ladekabels steckt man einfach in einen USB-Port des PCs oder an ein USB-Ladegerät.

– Profi-Headset mit Bluetooth und HD-Mikrofon

– Für sichere Telefonie z.B. im Auto oder auf dem Fahrrad: via Smartphone, Tablet-PC, iPhone oder iPad

– Ideal auch für zu Hause oder im Büro

– Praktische Einhand-Bedienung über Multifunktions-Taste

– Hoher Tragekomfort dank flexiblem Ohrbügel

– Bluetooth 5 + EDR: Reichweite bis 10 Meter, besonders stromsparend

– Unterstützte Bluetooth-Protokolle: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

– Impedanz: 16 ( 10 %), Empfindlichkeit: 111 3 dB

– Auto-Connect: verbindet sich automatisch mit bekannten Geräten

– Magnetischer Ladeanschluss für besonders einfaches und komfortables Aufladen

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 100 mAh für bis zu 6 Std. Sprechzeit und bis zu 72 Std. Stand-by, lädt über USB (Netzteil bitte

dazu bestellen)

– Farbe: schwarz

– Maße: 13 x 62 x 50 mm, Gewicht: 11 g

– Bluetooth-Headset inklusive magnetischem USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107406895

Preis: 15,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8316-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8316-1050.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/2a9t83ojRzZ9RmH

