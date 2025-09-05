Callstel Faltbare 3in1-MagSafe-Ladestation für iPhone, Apple Watch & AirPods

Apple-Geräte überall kabellos, schnell und platzsparend laden

– 3in1-Ladestation für kabelloses Laden der wichtigsten Geräte

– Kompatibel zur MagSafe- und Qi-Technologie

– iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig laden

– Faltbares und kompaktes Design – ideal für Reisen und unterwegs

– Schnelles Laden mit bis zu 15 Watt

– Höhenverstellbare Halterung für optimale Smartphone-Ladeposition

Die faltbare 3in1-Ladestation von Callstel ist kompatibel zu iPhone, Apple Watch und AirPods. Alle drei Geräte lassen sich über die Qi-kompatiblen Ladeflächen gleichzeitig mit nur einem Stromanschluss aufladen. Ideal für Nachttisch, Schreibtisch oder auf Reisen. Diese Lösung spart Platz und vereinfacht den Alltag.

Dank MagSafe-kompatibler Magnetfläche platziert man das iPhone ganz einfach an der richtigen Stelle. Es haftet sicher und startet automatisch den Ladevorgang. Auch die Apple Watch und die AirPods finden intuitiv ihre Position – für bequemes und effizientes Laden ohne Nachjustieren.

Im Handumdrehen lässt sich die Station platzsparend zusammenklappen. So passt sie in jede Tasche und begleitet einen auf Geschäftsreisen, im Urlaub oder ins Büro. Das stabile Gehäuse schützt die Technik beim Transport – perfekt für das mobile Laden unterwegs.

– Faltbare Ladestation für drahtloses Aufladen

– Kompatibel zur MagSafe- und Qi-Technologie

– iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig laden

– Faltbares Format mit 2 klappbaren Ladeflächen für Laden im Stand und kompakten Transport

– Höhenverstellbare Halterung: für optimale Smartphone-Ladeposition

– Winkel der Standfläche einstellbar

– Nachtlicht mit einstellbarer Helligkeit

– Automatischer Ladevorgang: Smartphone, Apple Watch und AirPods einfach auf die Ladestation legen

– Schnell-Ladefunktion mit bis zu 15 Watt

– Input: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A

– Output Smartphone: 15 Watt, AirPods: 5 Watt, Apple Watch: 2 Watt

– Stromversorgung: lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 10 x 7 x 3 cm, Gewicht: 160 g

– Ladestation inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Die Callstel Faltbare 3in1-MagSafe-Ladestation für iPhone, Apple Watch & AirPods ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2716-625 zum Preis von 20,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Callstel 2er-Set Faltbare MagSafe-Ladestation für iPhone, Apple Watch & AirPods

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. CX-1638-625

Callstel 4er-Set Faltbare MagSafe-Ladestation für iPhone, Apple Watch & AirPods

Preis: 66,99 EUR

Bestell-Nr. CX-1639-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/X3yBL68na8winFH

