Callstel Etiketten-Thermodrucker TD-350.app, 203 dpi, USB

Versandetiketten von Android- & iOS-Mobilgeräten, PCs und Macs drucken

– Ideal zum Drucken von Versandetiketten für DHL, Hermes & Co. mit 100 x 150 cm

– 203 dpi Druck-Auflösung, Etiketten- und Druckbreite: 2,54 – 10,8 cm

– Flexibel nutzbar mit Windows-PCs, Macs, iPhones & Smartphones mit Android

– Keine Druckerpatronen nötig dank Thermodruck-Verfahren

– 3 Druckintensitäten einstellbar

– Kostenlose App zum Erstellen individueller Etiketten und zum Drucken

Professionelle Versandetiketten ohne Patronen: Der Etiketten-Thermodrucker TD-350.app von Callstel erstellt Versandetiketten im Format 100 x 150 mm. Die Thermodruck-Technik arbeitet ohne Tinte und ist daher besonders wartungsarm. Das Gerät eignet sich ideal für Sendungen mit DHL, Hermes, DPD oder UPS.

Flexible Etikettengestaltung per App: Eine kostenlose App für Android und iOS ermöglicht die individuelle Gestaltung und den Druck von Etiketten. Der Drucker verarbeitet Etiketten mit einer Breite von 25,4 bis 108 mm. Auch die Druckbreite lässt sich dabei flexibel zwischen 25,4 und 108 mm einstellen. So entstehen maßgeschneiderte Etiketten für Vorratsgläser, Schulmaterialien oder Umzugskartons. Auch Namensschilder, Geschenkaufkleber, Barcode- und Preisschilder sind möglich.

Optimale Druckergebnisse: Drei wählbare Druckintensitäten passen sich verschiedenen Etikettentypen an. Eine Auflösung von 203 dpi und Druckgeschwindigkeiten zwischen 50 und 150 mm pro Sekunde liefern gestochen scharfe Ausdrucke in Rekordzeit.

Drahtlose Verbindung zu allen Geräten: Bluetooth ermöglicht den kabellosen Etikettendruck direkt vom Smartphone oder Windows-PC. Alternativ verbindet das mitgelieferte USB-Kabel das Gerät mit Mac- oder Windows-Computern. Diese Flexibilität gewährleistet die Kompatibilität mit allen gängigen Geräten.

– Mini-Schwarz-Weiß-Drucker für Smartphone, Tablet-PC, Windows-PC und Mac

– Ideal für gelegentliches Drucken: keine Patronen, die nach längerer Zeit eintrocknen

– Bluetooth für kabellose Verbindung mit Mobilgeräten und Windows-PCs

– Verbindung per mitgeliefertem USB-Kabel mit Mac und Windows-PC

– Ideal zum Drucken von Versandetiketten für DHL, Hermes, DPD und UPS: 100 x 150 mm

– Kostenlose App für Android und iOS: zum Erstellen und Drucken von Etiketten

– 3 Druckintensitäten einstellbar: leicht, mittel stark

– Druck-Auflösung: 203 dpi (ca. 80 Bildpunkte/cm)

– Druckbreite: 25,4 – 108 mm

– Druck-Geschwindigkeit: 50 – 150 mm/s

– Etikettenbreite: 25,4 – 108 mm

– Verbrauchsmaterialien: Etiketten mit Abstand, Endlosetiketten, schwarze Etiketten, A-Falt-Etiketten

– Stromversorgung: per 230-Volt-Netzteil

– Maße: 201 x 83 x 93 mm, Gewicht: 700 g

– Thermodrucker TD-350.app inklusive Netzteil, USB-Kabel, USB-C-Adapter, Stick mit Treibern, 50x Thermo-Etikettenpapier und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107454698

Der Callstel Etiketten-Thermodrucker TD-350.app ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7848-625 zum Preis von 89,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presse-Information – das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/7enjjRaX5NW93yN

