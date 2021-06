Callstel 4in1-Schlüsselfinder im Kreditkarten-Format

Per Smartphone Geldbörse & Co. finden und umgekehrt auch das Smartphone

– Ideal für das Kreditkartenfach von Geldbeuteln

– 2-Wege-Findefunktion

– Diebstahlsicherung per Trennungsalarm

– Gratis-App mit Standort-Speicherung

– Extralauter 98-dB-Alarm

– Bis zu 50 m Reichweite

Endlich kein lästiges Suchen mehr nach verlegten Dingen: Einfach den Schlüsselfinder von Callstel per Bluetooth mit dem Mobilgerät verbinden und dann in den Geldbeutel, die Handtasche & Co. stecken. Schon checkt man per App jederzeit, wo sich die Gegenstände befinden. Dank superflachem Design ideal für das Kreditkartenfach der Geldbörse oder der Smartphone-Hülle.

Einfaches Auffinden dank extralautem Signalton: Per Smartphone löst man einen praktisch unüberhörbaren Ton am Schlüsselfinder aus. Und umgekehrt: Per Schlüsselfinder löst man Signaltöne auf dem Smartphone aus. So findet man alles schnell wieder.

Effektive Diebstahlsicherung: Entfernt jemand den Schlüsselfinder aus der Bluetooth-Reichweite, ertönt auf Wunsch ein Alarm auf dem Mobilgerät und/oder am Schlüsselfinder. Gleichzeitig wird automatisch der letzte registrierte Standort gespeichert. Ideal auch für die Sicherung des Fahrrads oder anderer Gegenstände!

Komfort-Extra fürs Fotografieren: Mit einem einfachen Tastendruck am Schlüsselfinder nimmt man ganz bequem Fotos mit dem Smartphone auf. Ideal für gelungene Selfies und Gruppenfotos!

– Passt perfekt ins Kreditkartenfach von Geldbörse & Co. dank superflachem Design

– Zwei-Wege-Findefunktion: Signalton per Smartphone am Schlüsselfinder oder per Schlüsselfinder am Smartphone auslösen

– Diebstahlsicherung: Alarmton am Smartphone und/oder Schlüsselfinder, wenn Bluetooth-Verbindung getrennt ist

– Standort-Marker: in der App den letzten Standort des Schlüsselfinders sehen (verwendet GPS des Smartphones)

– Fernauslöser für Smartphone-Kamera: per Tastendruck am Schlüsselfinder Fotos aufnehmen

– Reichweite außen: bis zu 50 m, innen: bis zu 20 m

– Signal-Lautstärke: 98 dB

– Kostenlose App für Android und iOS: bis zu 5 Schlüsselfinder verwalten

– Bluetooth für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC

– Stromversorgung: fest verbaute, nicht auswechselbare Li-Po-Batterie mit bis zu 2 Jahren Laufzeit

– Maße: 85 x 54 x 3 mm, Gewicht: 10 g

– Schlüsselfinder inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389259

Preis: 15,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5045-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5045-5150.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Callstel 2er-Set 4in1-Schlüsselfinder im Kreditkarten-Format, GPS-Ortung, App

Bestell-Nr. ZX-ZX-1914-625

Preis: 29,99 EUR

Callstel 4er-Set 4in1-Schlüsselfinder im Kreditkarten-Format, GPS-Ortung, App

Bestell-Nr. ZX-1912-625

Preis: 56,99 EUR

