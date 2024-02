calligraphy cut® verzeichnet beeindruckendes Wachstum

calligraphy cut® konnte im vergangenen Jahr eine beeindruckende Erfolgsbilanz verzeichnen. Das Unternehmen zählt mittlerweile stolze 3000 Kunden in Deutschland und notierte somit im letzten Jahr ein beeindruckendes Wachstum von ca. 50%. Die Investitionen der vergangenen Jahre in das deutsche Start Up, bestätigen Frank Bormann und seinen Partnern das tiefe Vertrauen in das enorme Wachstumspotenzial des Unternehmens, und hiermit verbunden in ein sensationelles Produkt mit absolutem Alleinstellungsmerkmal im Markt – den Calligraphen!

Die revolutionäre und wissenschaftlich bewiesene Haarschneidetechnik calligraphy cut® wurde von Frank Brormann entwickelt. Bei dieser innovativen Methode werden die Haare mit der 3 Grad geneigten, scharfen Kante des Calligraphen im konstanten Winkel von 21° geschnitten. Der bis zu 270° größere Querschnitt sorgt für mehr Volumen, weniger Spliss, mehr Glanz und gesundes Haar.

Die DNA des stark wachsenden Unternehmens ist die Symbiose aus Tradition und Digitalisierung. calligraphy cut® hat sich fest in der Friseurbranche etabliert und steht für ein tiefes Wertebewusstsein, den klaren Fokus auf die Friseurbranche und passionierte Handwerkskunst. Dieses klare Bekenntnis zur Branche schließt auch eine stetige Weiterentwicklung von digitalisierten Education-Tools, die State-of-the-Art Methoden der Start Up Welt nutzen, ein. Kombiniert mit maßgeschneiderten Schulungskonzepten in Präsenz ist es möglich, individuell auf die Bedürfnisse der Haarstylisten einzugehen und diese optimal zu supporten. Der Fokus auf die Weiterbildung trägt dazu bei, dass die Friseure den Calligraphen sowohl handwerklich nutzen und zudem ihr umfassendes, kreatives Potenzial ausschöpfen können.

In den vergangenen Jahren erhielt calligraphy cut® Investitionen in siebenstelliger Höhe, die das Unternehmen in die Lage versetzten, seine innovativen Konzepte weiterzuentwickeln. Business Angels und Family Offices unterstützen somit klar die Vision der Internationalisierung des Unternehmens. Das neue Kapital dient der Finanzierung der Wachstumsstrategie und somit der Expansion des Geschäfts im Ausland. Hierzu zählt auch das Investment in hochkarätige Experten, die ihr gebündeltes Know-How einbringen. calligraphy cut® befindet sich derzeit im Ausbau der englischsprachigen Märkte wie UK und den USA.

Die Erfolgsgeschichte von calligraphy cut® begann 2011, als Frank Brormann seinen Calligraphen als revolutionäres Haarschneide-Tool mit Alleinstellungsmerkmal implementierte. Heute steht ein Team von Partnern und Experten sowie ein starkes Netzwerk bereit, um die einzigartige Technologie weltweit bekannt zu machen.

www.calligraphy-cut.com

Über calligraphy cut®:

Die revolutionäre und wissenschaftlich bewiesene Haarschneidetechnik calligraphy cut® wurde von Frank Brormann (360° Haare GmbH, Oelde) entwickelt. Bei dieser innovativen Methode werden die Haare mit der 3 Grad geneigten, scharfen Kante des Calligraphen im konstanten Winkel von 21° geschnitten. Der bis zu 270° größere Querschnitt sorgt für mehr Volumen, weniger Spliss, mehr Glanz und gesundes Haar.

Firmenkontakt

The Calligraphy Cut Company GmbH

Jan Hoberg

Bahnhofstr. 305

59302 Oelde

+49 2522 8360600



http://www.calligraphy-cut.com

Pressekontakt

Kamps Public Relations

Ann-Christin Kamps

Jülicher Str. 72a

52070 Aachen

0173

6451439



http://www.kamps-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.