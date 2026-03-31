C.H. Robinson von Fast Company in die jährliche Liste der weltweit innovativsten Unternehmen 2026 aufgenommen

– C.H. Robinson steht ihn einer Reihe mit Google, Nvidia, Adidas, Walmart und anderen ein.

EDEN PRAIRIE, Minnesota (31. März 2026) – C.H. Robinson, der weltweit führende Anbieter von Lean-AI-Lieferketten, ist stolz auf seine Aufnahme in die renommierte Liste der weltweit innovativsten Unternehmen 2026 von Fast Company. Die diesjährige Liste rückt Unternehmen ins Rampenlicht, die Industrie und Kultur durch ihre Innovationen prägen. Neben den 50 innovativsten Unternehmen der Welt würdigt Fast Company außerdem 720 Preisträger aus 59 Branchen und Regionen.

Auf Basis von über 120 Jahren Branchenexpertise und 37 Millionen Sendungen weltweit pro Jahr ist C.H. Robinson eines der ersten Beispielen für den Einsatz von KI im industriellen Maßstab mit messbarem ROI.

Der einzigartige Lean-AI-Ansatz des Unternehmens verbindet fortschrittliche künstliche Intelligenz und fundiertes menschliches Fachwissen mit einem Lean-Betriebsmodell. Die Agentic Supply Chain™-Lösungen von C.H. Robinson verwandeln Lieferketten in intelligente Ökosysteme, die kontinuierlich denken, lernen, sich weiterentwickeln und selbstständig handeln.

KI ist dabei direkt in den Ablauf der Logistikabwicklung eingebettet. Mit jeder Sendung wird das System noch präziser und die Verbesserungen summieren sich über Zeit. So werden Daten in Echtzeit in Entscheidungen umgewandelt und Entscheidungen in Ergebnisse. Das Resultat sind intelligentere, schnellere und bessere Lieferketten, die Versendern weltweit erstklassigen Service und Kosteneffizienz bieten.

Lean-AI zeigt messbare Vorteile

Die hauseigenen Ingenieure des Unternehmens haben Hunderte spezialisierter KI-Agenten entwickelt. Diese koordinieren alle Schritte von der Angebotserstellung bis zur Rechnungsabwicklung der Logistik. Für Supply Chain Verantwortliche ergibt sich ein Wandel von der reaktiven Bewältigung von Problemen hin zum gezielten Erreichen von Ergebnissen, da Lean AI die gesamte Kette durchgängig optimiert und sich mit jeder Sendung, jeder Herausforderung und jeder gewonnenen Erkenntnis verbessert. Die Auswirkungen sind greifbar: Verbesserungen bei der Markteinführungszeit um bis zu 23 %, eine Steigerung der pünktlichen Abholungen um bis zu 35 % sowie eine Reduzierung der Rückfahrten aufgrund verpasster Abholungen um 42 %.

„The World“s Most Innovative Companies“ ist das Aushängeschild von Fast Company und eines der am meisten erwarteten redaktionellen Projekte des Jahres. Um die Preisträger zu ermitteln, prüfen die Redakteure und Autoren von Fast Company Unternehmen, die weltweit und branchenübergreifend den Fortschritt vorantreiben. Dabei bewerten sie Tausende von Einreichungen im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Bewerbungsverfahrens. Das Ergebnis ist ein weltumspannender Leitfaden für die Innovation von heute, der von Start-ups in der Frühphase bis hin zu einigen der wertvollsten Unternehmen der Welt reicht.

„Bei C.H. Robinson bedeutet Innovation nicht, an den Randaspekten zu experimentieren. Es geht darum, die Möglichkeiten globaler Lieferketten von innen heraus neu zu definieren“, sagt Arun Rajan, Chief Strategy and Innovation Officer. „Unser Vorteil beruht auf unserer Lean-AI-Strategie und einem Datensatz aus der Praxis, der in Bezug auf Umfang, Reichweite und Tiefe unübertroffen ist. Wir zeigen, wie es aussieht, wenn man die eigene Branche revolutioniert und Innovationen vorantreibt, die wirklich transformativ sind.“

„C.H. Robinson hat sich von einem Logistikunternehmen mit Technologie zu einem Technologieunternehmen gewandelt, das die Zukunft der Lieferketten gestaltet“, sagt Präsident und Chief Executive Officer Dave Bozeman. „Die Anerkennung durch Fast Company spiegelt unsere Kultur als Wegbereiter wider. Sie unterstreicht die Fortschritte, die wir gemacht haben, und die Richtung, in die wir gehen, während wir Lean AI und unsere Plattform zu einer der weltweit unverzichtbaren Technologien ausbauen.“

„Mit unserer Liste der innovativsten Unternehmen wollen wir Organisationen ins Rampenlicht rücken, die sich nicht nur an Veränderungen anpassen, sondern diese auch selbst vorantreiben“, sagte Brendan Vaughan, Chefredakteur von Fast Company. „Die Unternehmen, die wir in diesem Jahr auszeichnen, definieren neu, wie Führung im Jahr 2026 aussehen wird, indem sie mutige Ideen mit messbaren Auswirkungen verbinden und bahnbrechende Innovationen in realen Mehrwert umsetzen. Sie geben das Tempo in ihren Branchen vor und bieten eine Blaupause dafür, was nachhaltige Innovation leisten kann.“

Die vollständige Liste der von Fast Company ausgezeichneten innovativsten Unternehmen ist ab sofort unter fastcompany.com zu finden.

Fast Company würdigt die Preisträger am 19. Mai in New York City mit seinem Most Innovative Companies Summit and Gala. Das Event umfasst einen Tag voller inspirierender Inhalte, gefolgt von einer kreativen Gala in Abendgarderobe sowie einem Dinner und einer Präsentation der Preisträger.

C.H. Robinson ist weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lean AI-Lieferketten. Seit über einem Jahrhundert vertrauen Unternehmen weltweit auf C.H. Robinson, um den Transport ihrer Güter neu zu gestalten. Unter dem Motto „Building Tomorrow“s Suppy Chains, Today™“ arbeitet C.H. Robinson heute mit demselben Einsatz an Lösungen für die Zukunft. 83.000 Kunden und 450.000 Spediteuren vertrauen C.H. Robinson jährlich 37 Millionen Sendungen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar an. Maßgeschneiderte Lösungen sorgen weltweit für optimierte LKW-, Teilladungs-, See- und Lufttransporte sowie viele weitere Logistikservices. Die einzigartige Kombination aus menschlicher Expertise und Lean AI macht Lieferketten schneller, intelligenter und nachhaltiger. Als verantwortungsbewusstes globales Unternehmen investiert C.H. Robinson jedes Jahr Millionenbeträge in Projekte, die seinen Mitarbeitenden besonders am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie unter chrobinson.com. (Nasdaq: CHRW)

Firmenkontakt

C.H. Robinson Worldwide GmbH

Kamila Sadowska

Al. Jana Pawla II 29

00-867 Warsaw

+48663360255

.



https://www.chrobinson.de/de-de/

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0)89 99 38 87-30

.



http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.