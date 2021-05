C.H. Robinson übernimmt Combinex Holding B.V. und erweitert seine Präsenz im europäischen Straßentransport

Die Übernahme stärkt das europäische Landverkehrsgeschäft des Unternehmens

C.H. Robinson (Nasdaq: CHRW), ein weltweit führendes Logistikunternehmen, baut mit der angekündigten Übernahme von Combinex Holding B.V. (Combinex) seine Präsenz im europäischen Straßentransport weiter aus. Combinex ist einer der am schnellsten wachsenden Spediteure in der Benelux-Region und spezialisiert auf Transportdienstleistungen für Trocken-, Frisch- und Tiefkühlwaren.

“Die Übernahme von Combinex ist eine große Chance für C.H. Robinson und wird unsere Präsenz in Europa, insbesondere in Westeuropa, weiter stärken”, sagt Jeroen Eijsink, President of Europe bei C.H. Robinson. “Combinex wird uns mit einer eigenen Flotte zusätzliche Transportmöglichkeiten bieten und damit unsere Reichweite im Kurz- und Mittelstreckenmarkt erweitern. Ich freue mich, Arie Troost und sein erfahrenes Team in der C.H. Robinson-Familie willkommen zu heißen.”

“Dies ist ein großer Tag für Combinex, da wir unsere leistungsstarke Angebotspalette und unsere herausragenden Talente einbringen können, um die Dienstleistungen, die Technologie und die Präsenz von C.H. Robinson in Europa optimal zu ergänzen”, erklärt Arie Troost, Gründer und CEO von Combinex. “Indem wir unseren breit aufgestellten und loyalen Kundenstamm, unser zuverlässiges Netzwerk von Transporteuren, die spezialisierte Flotte sowie die eigenen Auflieger mit der Leistungsfähigkeit und der Expertise von C.H. Robinson verbinden, können wir unseren Kunden einen noch besseren Service bieten.”

Das europäische Straßentransportgeschäft von C.H. Robinson erstreckt sich über alle wichtigen Handelsrouten in Europa. Der Bereich Global Freight Forwarding bietet weltweite Luft-, See- und Zolldienstleistungen an. Diese Ankündigung folgt auf zwei vorhergehende Übernahmen europäischer Unternehmen in 2019: Dema Services, ein führender Anbieter europäischer Straßentransporte mit Sitz in Italien, und Space Cargo, eine weltweit tätige Speditionsgruppe mit Sitz in Spanien.

Über C.H. Robinson

C.H. Robinson löst einfache bis hochkomplexe Logistikprobleme für Unternehmen auf der ganzen Welt und über alle Branchen hinweg. Mit einem verwalteten Frachtvolumen von über 21 Milliarden US-Dollar und 9 Millionen Sendungen pro Jahr ist das Unternehmen eine der größten Logistikplattformen der Welt. Sein globales Dienstleistungsangebot beschleunigt den Handel und ermöglicht, dass die Produkte und Waren, die die Weltwirtschaft antreiben, nahtlos geliefert werden. Mit der Kombination aus multimodalen Transportmanagementsystem und Expertise nutzt C.H. Robinson seinen Informationsvorsprung, um intelligentere Lösungen für mehr als 105.000 Kunden und 73.000 Vertragsspediteure zu liefern. Die Technologie wird von und für Supply-Chain-Experten entwickelt, um schnellere und sinnvollere Verbesserungen zu erzielen. Als verantwortungsbewusster Global Citizen ist das Unternehmen sehr stolz darauf wichtige Initiativen, die das Unternehmen und seine Mitarbeiter bewegen, mit Millionen von Dollar zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.chrobinson.com

Über Combinex Holding B.V.

Combinex Holding B.V. wurde 2006 von Arie Troost gegründet und ist ein Speditionsunternehmen, das sich auf den Transport von Trockengütern sowie Frisch- und Tiefkühlgütern in ganz Europa spezialisiert hat und sowohl Komplettladungen wie auch Teilladungen für Trockengüter und Komplettladungen für Frisch- und Tiefkühlgüter anbietet.

Firmenkontakt

C.H. Robinson Worldwide GmbH

Marianne Myburgh

Teleportboulevard 120

1043EJ Amsterdam

+31 205 170 206

.

chrobinson@hbi.de

https://www.chrobinson.de/de-de/

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0)89 99 38 87-30

.

chrobinson@hbi.de

http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.