C.H. Robinson als führendes Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für Fourth-Party-Logistik ausgezeichnet

Er wird für seine Umsetzungsstärke und seine umfassende Vision anerkannt.

Eden Prairie / Minnesota, 11. Dezember 2025 – C.H. Robinson, eine weltweit führende Logistikplattform wurde im ersten Gartner® Magic Quadrant™ für Fourth Party Logistics (4PL) 2025 aufgrund seiner Umsetzungsstärke und umfassenden Vision als führendes Unternehmen ausgezeichnet.

„Gartner definiert 4PL als einen Anbieter von Lieferkettendienstleistungen, der die Konzeption, den Aufbau, den Betrieb, die Messung und die Koordination eines gesamten End-to-End-Logistiknetzwerks oder eines Teilbereichs davon verwaltet.“ Laut der Gartner-Umfrage „2026 Logistics and External Manufacturing Outsourcing Trends Survey“ lagern bereits „42 % von fast 220 Supply-Chain-Führungskräften an einen 4PL aus; weitere 35 % geben an, dass sie in den nächsten zwei Jahren eine Auslagerung an einen 4PL planen.“

C.H. Robinson wickelt jährlich 37 Millionen Sendungen ab und verbindet weltweit 83.000 Kunden mit 450.000 Spediteuren. Das Unternehmen stellt seine 4PL-Kapazitäten über C.H. Robinson Managed Solutions bereit, das flexible und konfigurierbare Lösungen in großem Maßstab für TMS, 3PL-verwalteten Transport und 4PL-Dienstleistungen anbietet. Über diesen zentralen Zugangspunkt können Kunden die gesamte Leistungsfähigkeit der globalen Plattform und der Expertise von C.H. Robinson nutzen – unabhängig davon, ob sie eine End-to-End-Koordination oder eine gezielte operative Unterstützung benötigen, die sich im Laufe der Zeit flexibel anpassen lässt.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass unser 4PL-Wettbewerbsvorteil eindeutig ist“, sagt Jordan Kass, President von C.H. Robinson Managed Solutions™. Wir verfügen über acht strategisch günstig gelegene globale Kontrollzentren, ein proprietäres TMS, das alle Regionen und alle Verkehrsträger bedient, und den bahnbrechenden Always-on Logistics Planner™. Dabei handelt es sich um eine Koordinationsplattform, die entwickelt wurde, um die Komplexität der Lieferkette bis auf Artikelebene zu verwalten, und die auf agentischer KI basiert.“

Als Herzstück der 4PL-Fähigkeiten und weiterer führender Logistikdienstleistungen von C.H. Robinson ist der Always-On Logistics Planner ein einzigartiger Premium-Service, der speziell für die Koordination der wachsenden Flotte autonomer KI-Agenten von C.H. Robinson entwickelt wurde. Als digitaler Teamkollege, der direkt in den Betrieb eingebettet ist, arbeitet der Always-On Logistics Planner in Echtzeit mit menschlichen Logistikexperten zusammen, um Planung, Buchung, Nachverfolgung, Ausnahmemanagement und Lieferung rund um die Uhr präzise und flexibel zu koordinieren. Diese Kombination aus Automatisierung, Intelligenz und Überwachung ermöglicht Logistiksysteme, die lernen und sich weiterentwickeln und damit schnellere, intelligentere und widerstandsfähigere Lieferketten schaffen.

C.H. Robinson steht an der Spitze einer Reihe sich ergänzender Innovationen, die gemeinsam dazu beitragen, die Messlatte für die gesamte Logistikbranche höher zu legen. Neben dem Always-on Logistics Planner gehören dazu:

– Agentic Supply Chain™ Solutions, basierend auf agentenbasierter KI und dem weltweit größten Logistikdatensatz, mit denen Verlader eine Lieferkette erleben können, die lernt, denkt, sich anpasst und proaktiv sowie vorausschauend handelt.

– Item-Level Solutions, die eine Echtzeit-Bestandskontrolle und -verfolgung auf SKU-Ebene entlang der gesamten Lieferkette ermöglichen. So können Verlader vermeiden, unnötige Bestände zu bestellen, Bestände an die benötigten Orte verlagern und bei Bedarf präziser nachbestellen.

„Für uns bestätigt die Auszeichnung als Leader das, was wir aufgebaut haben: eine Lean-AI-Logistikplattform, die darauf ausgelegt ist, die komplexesten Lieferketten der Welt mit Präzision, Ausfallsicherheit und einem stets aktiven Intelligenzsystem zu verwalten“, sagt Jordan Kass.

„Unsere 4PL-Fähigkeiten sind ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird“, meint Arun Rajan, Chief Strategy and Innovation Officer. „Wir haben ein System aufgebaut, das autonomen KI-Agenten, menschlichen Experten und unserer Lean-KI-Plattform ermöglicht, als Einheit zu agieren. So können wir Unternehmen dabei unterstützen, Resilienz, Anpassungsfähigkeit und Echtzeit-Entscheidungsfindung in einer Welt zu erschließen, in der Disruption zur Grundvoraussetzung geworden ist. Dies ist erst der Anfang der Verwirklichung agentenbasierter Lieferketten.“

C.H. Robinson wird außerdem im Gartner® Magic Quadrant™ für Transportmanagementsysteme 2025 als Herausforderer anerkannt.

About Gartner

Gartner delivers actionable, objective insight to executives and their teams. Its expert guidance and tools enable faster, smarter decisions and stronger performance on an organization“s mission-critical priorities. By applying a graphical treatment and a uniform set of evaluation criteria, a Magic Quadrant helps you quickly ascertain how well technology providers are executing their stated visions and how well they are performing against Gartner“s market view.

Gartner Disclaimer

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, and MAGIC QUADRANT is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved.

Gartner does not endorse any company, vendor, product or service depicted in its publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner publications consist of the opinions of Gartner“s business and technology insights organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this publication, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

C.H. Robinson ist weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lean AI-Lieferketten. Seit über einem Jahrhundert vertrauen Unternehmen weltweit auf C.H. Robinson, um den Transport ihrer Güter neu zu gestalten. Unter dem Motto „Building Tomorrow“s Suppy Chains, Today™“ arbeitet C.H. Robinson heute mit demselben Einsatz an Lösungen für die Zukunft. 83.000 Kunden und 450.000 Spediteuren vertrauen C.H. Robinson jährlich 37 Millionen Sendungen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar an. Maßgeschneiderte Lösungen sorgen weltweit für optimierte LKW-, Teilladungs-, See- und Lufttransporte sowie viele weitere Logistikservices. Die einzigartige Kombination aus menschlicher Expertise und Lean AI macht Lieferketten schneller, intelligenter und nachhaltiger. Als verantwortungsbewusstes globales Unternehmen investiert C.H. Robinson jedes Jahr Millionenbeträge in Projekte, die seinen Mitarbeitenden besonders am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie unter chrobinson.com. (Nasdaq: CHRW)

Firmenkontakt

C.H. Robinson Worldwide GmbH

Kamila Sadowska

Al. Jana Pawla II 29

00-867 Warsaw

+48663360255

.



https://www.chrobinson.de/de-de/

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0)89 99 38 87-30

.



http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.