BVSV-Gewerbezentrum – Partner des Mittelstands

Lösungen für den betrieblichen Alltag

Die regulatorischen Anforderungen an kleine und mittlere Unternehmen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Dazu gehört auch das StaRUG, ein wenig bekanntes und unterschätztes Gesetz. Meist haben die Unternehmen mit ihren Fragen und Problemen keine Anlaufstelle. Mit den BVSV-Gewerbezentren will Geschäftsführer Andreas Schwarz genau das ändern. Hier finden Unternehmerinnen und Unternehmer Antworten und Lösungen für ihren betrieblichen Alltag.

In Deutschland gibt es rund 3,5 Millionen Unternehmen, die meisten davon sind kleine und mittlere Betriebe, die oft als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bezeichnet werden. Genau an diese Unternehmen richtet sich das Beratungskonzept der BVSV-Gewerbezentren. 2021 sind die ersten Gewerbezentren an den Start gegangen. Mittlerweile sind es über 210, in Großstädten wie Berlin, in kleineren Städten wie Koblenz oder sogar auf der ostfriesischen Insel Norderney. Und das ist erst der Anfang. In den nächsten fünf Jahren sollen bundesweit rund 5.000 weitere entstehen. Im Umkreis von rund 50.000 Einwohnern soll den Unternehmen jeweils ein Gewerbezentrum zur Verfügung stehen, erklärt Andreas Schwarz im Interview mit dem Wirtschaftsportal Business Leaders.

Das vollständige Interview: https://www.business-leaders.net/profile/andreas-schwarz-bvsv-erfolg-fuer-die-mittelstaendische-wirtschaft/

Diese sollen die Funktion von Ankerzentren haben, in denen Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Fragen zu Sozialversicherungen, aber auch zu betrieblicher Altersvorsorge, Cybersicherheit oder Gewerbepolicen mit Experten besprechen können. „Wir sind die erste Anlaufstelle für die Unternehmen vor Ort“, sagt Andreas Schwarz. Darüber hinaus verfügen die Gewerbezentren über ein großes Netzwerk und können bei Bedarf den Kontakt zu den richtigen Ansprechpartnern herstellen. Ziel ist es, den Unternehmen mit konkreten Antworten und Lösungen den betrieblichen Alltag zu erleichtern.

Die BVSV-Gewerbezentren unterstützen Unternehmen bei der Erfüllung der Anforderungen aus dem StaRUG

Die Betreiber der BVSV-Gewerbezentren sind in der Regel unabhängige Versicherungsmakler mit langjähriger Erfahrung und guter Vernetzung in ihrer Region. Sie arbeiten eng mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Experten anderer Fachrichtungen zusammen. „Im Kern geht es darum, Unternehmen mit fachlicher Expertise und einem großen Netzwerk zu unterstützen“, sagt Andreas Schwarz. „Unternehmerinnen und Unternehmer wollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und suchen deshalb Antworten und Lösungen auf ihre Fragen und Probleme, die sich im unternehmerischen Alltag ergeben. Das können steuerliche Fragen zur betrieblichen Altersvorsorge sein, die Frage nach der Absicherung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder der Schutz ihrer IT-Infrastruktur und Datenbestände“.

Genau auf solche Fragen sind die BVSV-Gewerbezentren vorbereitet. Sie arbeiten mit dem so genannten RiskCheck, einem Software-Tool, mit dem die Risiken eines Unternehmens genau erfasst und analysiert werden können. Dabei kommen Fragebögen und Algorithmen zum Einsatz, die vom Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen entwickelt wurden. Im Anschluss an die Analyse erhalten die Unternehmen ein Gutachten und entsprechende Lösungsvorschläge, mit denen sie auf die identifizierten Risiken reagieren können. Damit erfüllen die Unternehmen auch die Anforderungen, die das StaRUG an ihr Risikomanagement stellt. Danach müssen Unternehmen ihre Risiken frühzeitig analysieren und geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen. Mit dem RiskCheck der BVSV-Gewerbezentren können Unternehmen diese Anforderungen erfüllen.

Weitere Informationen zu den BVSV-Gewerbezentren und den Anforderungen des StaRUG finden Sie im Beitrag „BVSV-Gewerbezentrum – Partner des Mittelstandes“ auf der Informationsplattform SQUAREVEST. https://www.squarevest.ag/blog/bvsv-gewerbezentrum-partner-des-mittelstands

Hier finden Sie Informationen zum SCOREDEX Seriositäts-Check der BVSV-Gewerbezentrum GmbH & Co. KG mit einem Score von 682 Punkten. Was bedeutet das? SCOREDEX schafft Transparenz. Dazu werden Unternehmen aus der Finanz-, Immobilien- und Baubranche auf einer breiten Datenbasis auf ihre Bonität hin überprüft. Aus den gesammelten und bewerteten Informationen wird ein Scorewert ermittelt. Mit 682 Punkten hat die BVSV-Gewerbezentrum GmbH & Co KG einen guten Wert erreicht und ihre Seriosität bestätigt. https://www.scoredex.com/unternehmen/bvsv-gewerbezentrum/

Ein BVSV-Gewerbezentrum ist eine Anlaufstelle für Unternehmer, die zu bestimmten Fragen des betrieblichen Alltags Expertenwissen benötigen. Sie haben unter anderem die Möglichkeit, in den BVSV-Gewerbezentren eine Risikoanalyse ihrer unternehmerischen Tätigkeit durchführen zu lassen und damit die Anforderungen des StaRUG (Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen) zu erfüllen.

