BVI wählt neuen Vorstand

Thomas Meier als Präsident bestätigt

Thomas Meier bleibt für weitere fünf Jahre Präsident des BVI Bundesfachverbandes der Immobilienverwalter e. V. Die Mitglieder bestätigten ihn auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 18. März 2026 in Dresden erneut in seinem Amt. Zum neuen Vizepräsidenten wurde Frank Hillemeier gewählt. Die rund 800 Mitgliedsunternehmen des BVI verwalten bundesweit etwa 1,4 Millionen Wohneinheiten.

Meier, der das Amt des BVI-Präsidenten seit mehr als 20 Jahren innehat, dankte auf der Veranstaltung für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte anlässlich seiner Wiederwahl den tiefgreifenden Wandel in der Branche: „Immobilienverwaltungen müssen heute ein immer anspruchsvolleres Tagesgeschäft bewältigen und sich zugleich neu aufstellen. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Fachkräftemangel und immer neue gesetzliche Anforderungen verändern das Berufsfeld spürbar. In dieser Dynamik braucht es Mut zur Veränderung und die Bereitschaft, Zukunft aktiv zu gestalten.“ Sein Ziel sei es, die Branche zukunftsfähig aufzustellen und ihr in Zeiten des Umbruchs eine starke, verlässliche Stimme zu geben.

Mit Blick auf die aktuelle Debatte um das Gebäudemodernisierungsgesetz kündigte Meier an, sich auch weiterhin mit Nachdruck für praxistaugliche Regelungen für Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) einzusetzen. „Was politisch gewollt ist, muss sich in WEG auch rechtssicher umsetzen und finanzieren lassen.“ Der Verband werde sich daher neben einer angemessenen Verwaltervergütung für eine klare Ausgestaltung des Gebäudemodernisierungsgesetzes und verlässliche Förderprogramme einsetzen, die WEG-Prozesse berücksichtigen.

Neuer BVI-Vizepräsident Frank Hillemeier

Auf der Mitgliederversammlung zum neuen BVI-Vizepräsidenten gewählt wurde Frank Hillemeier. Der gelernte Bauzeichner, Immobilienkaufmann sowie Bachelor of Residential Property Management verwaltet mit der ImmoConcept Hillemeier GmbH & Co. KG eine der größten inhabergeführten Immobilienverwaltungen im Rheinland. Seit 2004 ist er Mitglied des BVI. Ebenfalls neu in den Vorstand berufen wurde Steffen Namyslo, Geschäftsführer der Namyslo GmbH und vormalig Vorsitzender des BVI-Landesverbandes Süd-West. In ihren Ämtern bestätigt wurden Holger Döring (Vorstand Finanzen) und Mark Zimni (Vorstandsmitglied).

Bildunterschrift: Der für die kommenden fünf Jahre gewählte BVI-Vorstand (v. l.): Mark Zimni (Vorstandsmitglied), Thomas Meier (Präsident), Frank Hillemeier (Vizepräsident), Holger Döring (Vorstand Finanzen), Steffen Namyslo (Vorstandsmitglied). @ Kerstin Möhrke, BVI e. V.

Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. vertritt seit über 40 Jahren professionelle Unternehmen der Immobilienverwaltung, die sich auf Wohnungseigentümergemeinschaften spezialisiert haben. Die über 800 mittelständischen Mitgliedsunternehmen beschäftigen rund 3.000 Mitarbeiter und verwalten etwa 1,4 Millionen Wohneinheiten in ganz Deutschland.

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