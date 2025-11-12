BVI begrüßt Fortsetzung der Förderung des Heizungstauschs

Einbau klimafreundlicher Heizungen soll weiter gefördert werden / BVI fordert praxistaugliche Novellierung des GEG – Förderung der WEG unerlässlich

Der BVI begrüßt die Ankündigung von Bundesumweltminister Carsten Schneider, im Zuge der abermaligen Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) den Einbau klimafreundlicher Heizungen mit zwölf Milliarden Euro zu fördern.

Für BVI-Präsident Thomas Meier ist klar: „Das Erreichen der Klimaziele ist eine gewaltige Aufgabe für Wirtschaft und Gesellschaft. Dafür ist die energetische Sanierung des Gebäudebestands unerlässlich. Diese Mammutaufgabe wird jedoch nur mit der passgenauen Förderung der Sanierung der Gebäudehülle und des Einbaus klimafreundlicher Heizungen im Wohnungseigentum gelingen, das 25 Prozent des Gebäudebestands ausmacht. Dass die staatliche Förderung des Heizungstauschs erhalten bleiben soll, ist deshalb ein Schritt in die richtige Richtung. Hier müssen die Wege deutlich einfacher und verlässlicher werden.“

GEG für Wohnungseigentümergemeinschaften ungeeignet

Schneider hat überdies angekündigt, am Gebäudeenergiegesetz „im Grundsatz“ festhalten zu wollen. Meier kritisiert in diesem Zusammenhang, dass von der im Koalitionsvertrag angekündigten Abschaffung des Heizungsgesetzes nun nicht mehr die Rede ist: „Das Gebäudeenergiegesetz ist in der jetzigen Form für Wohnungseigentümergemeinschaften völlig ungeeignet. Die im Wohnungseigentumsgesetz vorgeschriebenen Prozessketten mit ihren langen Fristen stehen dem Wunsch nach schneller Sanierung und der Inanspruchnahme von Fördermitteln diametral entgegen. Das GEG in der jetzigen Form hat den Praxistest nicht bestanden.“

Dialog mit der Branche erforderlich

Der BVI fordert die Politik auf, bei der anstehenden Novellierung den Dialog mit der Branche zu suchen. Meier: „Anders als bei der Vorgängerregierung müssen wieder die Praktiker aus der Immobilienwirtschaft das Wort haben. Der BVI erneuert sein Gesprächsangebot an Ministerien und Abgeordnete und steht bereit, sich mit seiner Expertise einzubringen. Das Ziel dabei ist klar: Das Regelwerk des GEG muss dringend entschlackt werden. Eigentümergemeinschaften in Mehrfamilienhäusern dürfen nicht länger benachteiligt werden – sie müssen Im GEG endlich die gleiche Berücksichtigung finden wie Mieter und Einfamilienhausbesitzer.“

Bundesumweltminister Carsten Schneider hatte am 9. November 2025 in der ARD-Fernsehsendung „Bericht aus Berlin“ angekündigt, „im Grundsatz“ am Gebäudeenergiegesetz festhalten und den Heizungstausch weiterhin finanziell fördern zu wollen.

Der BVI informiert zeitnah auf seiner Herbsttagung am 27. und 28. November 2025 in Köln zu der aktuellen Entwicklung.

Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. vertritt seit 1983 professionelle Unternehmen aus der Immobilienverwaltung. Insgesamt gehören dem Verband rund 800 Hausverwaltungen an, die über 1,4 Millionen Einheiten betreuen, und damit rund 15 Prozent des Bestandes an Eigentumswohnungen in Deutschland. Die von den Verbandsmitgliedern verwalteten Vermögenswerte in der Immobilienwirtschaft betragen über 140 Milliarden Euro. Thomas Meier ist seit mehr als 20 Jahren Präsident des BVI.

